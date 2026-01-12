Secciones
Una niña de 10 años murió por hantavirus en provincia de Buenos Aires

El caso se registró en General Belgrano, en medio de una alerta epidemiológica de la OPS en territorio bonaerense.

Alerta por hantavirus Alerta por hantavirus Perfil
Hace 2 Hs

Una niña de 10 años murió por hantavirus en la provincia de Buenos Aires y se convirtió en el cuarto caso confirmado de la enfermedad en lo que va del año en territorio bonaerense. 

La muerte de la menor, idetificada como Mía Rodríguez, fue confirmado por el municipio de General Belgrano a través de un comunicado oficial, en el que además se informó que se activaron los protocolos sanitarios correspondientes para el control del foco y el seguimiento epidemiológico.

Aumentan las muertes por hantavirus: las medidas obligatorias de prevención en el hogar

Aumentan las muertes por hantavirus: las medidas obligatorias de prevención en el hogar

Según explicó el secretario de Salud municipal, Fernando Griszka, la menor había sido atendida inicialmente por un cuadro febril. "El lunes por la noche (el 5 de enero) una pediatra vio a Mía en una consulta que fue por un síndrome febril. Se manejó según los protocolos: lo primero que se hace es bajar la fiebre con ibuprofeno y dar pautas de alarma", contó el funcionario en una entrevista con FM Río 104.3 General Belgrano.

El médico detalló que durante el primer examen clínico no se detectaron signos de gravedad y que la indicación fue regresar al centro de salud ante cualquier empeoramiento del cuadro.

Alerta por hantavirus en Salta: son 12 las personas infectadas y hay cinco fallecidos

Alerta por hantavirus en Salta: son 12 las personas infectadas y hay cinco fallecidos

Sin embargo, la paciente volvió a la guardia del Hospital Municipal el miércoles con nuevos síntomas. Allí se le realizaron estudios de laboratorio de rutina y una radiografía de tórax, que arrojaron valores alterados, entre ellos un nivel bajo de plaquetas. Ante ese cuadro, fue derivada al Hospital de Niños de La Plata.

De acuerdo con la información oficial, la nena se descompensó el jueves 8 de enero y falleció pese a los esfuerzos médicos, lo que encendió nuevamente la alarma sanitaria por la circulación del hantavirus en la provincia.

