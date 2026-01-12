Una niña de 10 años murió por hantavirus en provincia de Buenos Aires

Según explicó el secretario de Salud municipal, Fernando Griszka, la menor había sido atendida inicialmente por un cuadro febril. "El lunes por la noche (el 5 de enero) una pediatra vio a Mía en una consulta que fue por un síndrome febril. Se manejó según los protocolos: lo primero que se hace es bajar la fiebre con ibuprofeno y dar pautas de alarma", contó el funcionario en una entrevista con FM Río 104.3 General Belgrano.