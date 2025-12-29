Aumentan las muertes por hantavirus: las medidas obligatorias de prevención en el hogar

La letalidad producida por síndrome pulmonar por hantavirus se duplicó en algunos países de América Latina, como en Argentina y Brasil, y nuestro país continúa siendo el que reporta mayor número de casos en la región. Esta fue información publicada en el último Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente al año 2025, exceptuando las últimas dos semanas.
Ante la continua aparición de casos y las recientes muertes, la provincia de Salta entró en alerta. Allí se produjeron al menos cinco decesos por el contagio. El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para casos de emergencia. El hantavirus es una zoonosis emergente producida por el virus ARN que tiene distribución mundial y puede producir dos formas clínicas graves. En América se manifiesta en forma de síndrome cardiopulmonar por hantavirus.
¿Cómo se transmite el hantavirus?
La transmisión al ser humano ocurre mediante roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales eliminan el virus a través de la orina, saliva y excrementos. La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en estos flujos de roedores.
Pero también existe evidencia de contagio entre personas, por secreciones y otros fluidos, lo que los vuelve potencialmente peligrosos. El hantavirus puede contagiarse, además, por contacto directo con excreciones con mucosas –conjuntival, nasal o bucal– o por mordedura de roedores infectados.
Prevención del hantavirus
- Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones (orina, saliva, heces). Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías. Ubicar huertas, pilas de leña u otros materiales a 30 centímetros del suelo y a más de 30 metros del hogar. Cortar el pasto y eliminar malezas en un radio menor a 30 metros alrededor del domicilio.
- Si se encuentra un roedor vivo en el domicilio o peridomicilio: usar trampas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo).
- Si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con una solución de hipoclorito de sodio (lavandina) junto con todos los objetos o superficies que hayan podido estar en contacto con él. Dejar actuar durante al menos 30 minutos. Luego, recogerlo utilizando guantes y desecharlo de forma segura: enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o incinerarlo.
Limpieza y desinfección de los espacios:
- Realizar la limpieza de pisos, paredes, puertas, muebles y alacenas utilizando una parte de hipoclorito de sodio (lavandina) por nueve partes de agua. Dejar actuar al menos 30 minutos y luego enjuagar.
- Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.
- Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado, roedores o excretas de estos. Llegado el caso, realizar la limpieza adecuada previamente.
- Cubrirse con un barbijo N95.