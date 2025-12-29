Aumentan las muertes por hantavirus: las medidas obligatorias de prevención en el hogar

Ante la continua aparición de casos y las recientes muertes, la provincia de Salta entró en alerta. Allí se produjeron al menos cinco decesos por el contagio. El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para casos de emergencia. El hantavirus es una zoonosis emergente producida por el virus ARN que tiene distribución mundial y puede producir dos formas clínicas graves. En América se manifiesta en forma de síndrome cardiopulmonar por hantavirus.