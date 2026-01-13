Secciones
Qué precauciones tomar ante los nuevos casos de hantavirus: se suma una muerte en Buenos Aires

Tras confirmarse el fallecimiento de una niña en General Belgrano, las autoridades refuerzan las medidas de prevención y desinfección frente al aumento de contagios en la provincia de Buenos Aires.

El hantavirus se transmite mediante la saliva y las heces de los roedores infectados. El hantavirus se transmite mediante la saliva y las heces de los roedores infectados. Foto: Infobae
Hace 4 Hs

El Gobierno Municipal de General Belgrano, en Buenos Aires, confirmó el fallecimiento de una niña de 10 años en el paraje rural Chas. La causa del deceso fue hantavirus, una enfermedad cuyos casos se multiplicaron en los últimos meses. En Buenos Aires, entre noviembre y enero, se registraron ya cuatro muertes por esta misma causa.

En los últimos meses hubo un nuevo brote de casos de hantavirus, una enfermedad viral aguda grave causada por el virus hanta. El principal medio de transmisión hacia los humanos son los roedores, que portan el virus en saliva, heces y orina. En un contexto de alerta, la prevención se vuelve fundamental para evitar contagios. La higiene y la correcta conservación de los alimentos y el hogar hacen parte fundamental de los cuidados.

En la provincia se activaron protocolos epidemiológicos para contener el foco y evitar más contagios. Las autoridades de salud buscan evitar que la enfermedad se propague hacia otras provincias, lo que podría implicar un agravamiento de la situación sanitaria. También se anunciaron tareas de mantenimiento y medidas preventivas como desmalezamiento, fumigación y desratización para reforzar la seguridad.

Prevención del hantavirus

- Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones (orina, saliva, heces). Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías. Ubicar huertas, pilas de leña u otros materiales a 30 centímetros del suelo y a más de 30 metros del hogar. Cortar el pasto y eliminar malezas en un radio de 30 metros alrededor del domicilio.

- Si se encuentra un roedor vivo en el domicilio o peridomicilio: usar trampas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo).

- Si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con una solución de hipoclorito de sodio (lavandina) junto con todos los objetos o superficies que hayan podido estar en contacto con él. Dejar actuar durante al menos 30 minutos. Luego, recogerlo utilizando guantes y desecharlo de forma segura: enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o incinerarlo.

Limpieza y desinfección de los espacios:

- Realizar la limpieza de pisos, paredes, puertas, muebles y alacenas utilizando una parte de hipoclorito de sodio (lavandina) por nueve partes de agua. Dejar actuar al menos 30 minutos y luego enjuagar.

- Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

- Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado, roedores o excretas de estos. Llegado el caso, realizar la limpieza adecuada previamente.

- Cubrirse con un barbijo N95.

