Qué precauciones tomar ante los nuevos casos de hantavirus: se suma una muerte en Buenos Aires

En los últimos meses hubo un nuevo brote de casos de hantavirus, una enfermedad viral aguda grave causada por el virus hanta. El principal medio de transmisión hacia los humanos son los roedores, que portan el virus en saliva, heces y orina. En un contexto de alerta, la prevención se vuelve fundamental para evitar contagios. La higiene y la correcta conservación de los alimentos y el hogar hacen parte fundamental de los cuidados.