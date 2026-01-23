Secciones
SociedadSalud

“Ventilar y desmalezar”: las claves en la limpieza para prevenir hantavirus

Ante el aumento de reportes de hantavirus en distintas regiones de Argentina, especialistas explican cómo evitar la transmisión mediante la limpieza adecuada.

“Ventilar y desmalezar”: las claves en la limpieza para prevenir hantavirus Foto: Shutterstock
Hace 3 Hs

Dentro de cada región argentina, se identificaron zonas con mayor riesgo de contagio de hantavirus. En el Noroeste, Tucumán se encuentra entre las provincias señaladas, además de Jujuy y Salta, mientras que Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero tienen menos casos reportados. En el Noreste, la mayor cantidad de casos se dio en Misiones, Formosa y Chaco; en el Centro, en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; y, en el Sur, en Neuquén, Río Negro y Chubut.

Una niña de 10 años murió por hantavirus en provincia de Buenos Aires

Una niña de 10 años murió por hantavirus en provincia de Buenos Aires

Hasta el 27 de diciembre de 2025 (Semana Epidemiológica 52), se notificaron 77 casos de hantavirus y un total de 23 muertes, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional. La amplia distribución de los reservorios, sumada a la creciente interacción humana con ambientes silvestres, la destrucción del hábitat, la invasión humana y el cambio climático, favorecen la aparición de casos en provincias fuera de las áreas históricamente endémicas.

Alto nivel de contagios de hantavirus

El hantavirus es una enfermedad estacional que suele tener una mayor aparición de casos entre octubre y mayo de cada año. La cantidad de reportes de esta temporada es particularmente alta, lo que llamó la atención de las autoridades. Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que hay “un número significativamente más alto de casos”.

Gastón Canevaro, director de Salud Animal de la Municipalidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, explicó que el contagio generalmente se da por vía aerógena por inhalación de partículas virales expulsadas por los animales contagiados mediante sus secreciones. “Es importantísimo, si estoy en una zona perirural, desmalezar. A (los roedores) nunca les gusta andar con el lomo a cielo abierto”, detalló.

Prevención de hantavirus: cómo limpiar

En el mismo orden, para prevenir más contagios, Canevaro señaló que son importantes tareas como cortar el pasto, mantener el orden y no acumular objetos en desuso. Un tip que dio fue evitar barrer en seco. “Siempre primero ventilar: abrir todo y dejar que ventile el mayor tiempo posible. Luego entrar con un barbijo y guantes, y con agua mezclada con un poco de lavandina rociar todo”, explicó.

“La principal fuente de infección de hantavirus es cuando ingresa el humano a limpiar lugares cerrados, sin hacer esa ventilación previa y esa desinfección”, comunicó el director de Salud Animal. En muchos de los casos informados, los contagios se produjeron en el entorno laboral rural de las personas afectadas.

Temas Hantavirus
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Confirman el fallecimiento de una mujer de 35 años por hantavirus en Buenos Aires

Confirman el fallecimiento de una mujer de 35 años por hantavirus en Buenos Aires

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Cada cuánto tiempo cambiar cepillo de dientes: la recomendación de los especialistas

Cada cuánto tiempo cambiar cepillo de dientes: la recomendación de los especialistas

Cómo hacer caldo de huevo casero para bajar de peso y sentirte mejor

Cómo hacer caldo de huevo casero para bajar de peso y sentirte mejor

Por qué caminar hacia atrás es la nueva tendencia saludable y cómo practicarla

Por qué caminar hacia atrás es la nueva tendencia saludable y cómo practicarla

Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
3

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
4

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso
6

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso

Más Noticias
Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Comentarios