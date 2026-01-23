“Ventilar y desmalezar”: las claves en la limpieza para prevenir hantavirus

Dentro de cada región argentina, se identificaron zonas con mayor riesgo de contagio de hantavirus. En el Noroeste, Tucumán se encuentra entre las provincias señaladas, además de Jujuy y Salta, mientras que Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero tienen menos casos reportados. En el Noreste, la mayor cantidad de casos se dio en Misiones, Formosa y Chaco; en el Centro, en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; y, en el Sur, en Neuquén, Río Negro y Chubut.