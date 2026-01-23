“Ventilar y desmalezar”: las claves en la limpieza para prevenir hantavirus

Dentro de cada región argentina, se identificaron zonas con mayor riesgo de contagio de hantavirus. En el Noroeste, Tucumán se encuentra entre las provincias señaladas, además de Jujuy y Salta, mientras que Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero tienen menos casos reportados. En el Noreste, la mayor cantidad de casos se dio en Misiones, Formosa y Chaco; en el Centro, en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; y, en el Sur, en Neuquén, Río Negro y Chubut.
Hasta el 27 de diciembre de 2025 (Semana Epidemiológica 52), se notificaron 77 casos de hantavirus y un total de 23 muertes, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional. La amplia distribución de los reservorios, sumada a la creciente interacción humana con ambientes silvestres, la destrucción del hábitat, la invasión humana y el cambio climático, favorecen la aparición de casos en provincias fuera de las áreas históricamente endémicas.
Alto nivel de contagios de hantavirus
El hantavirus es una enfermedad estacional que suele tener una mayor aparición de casos entre octubre y mayo de cada año. La cantidad de reportes de esta temporada es particularmente alta, lo que llamó la atención de las autoridades. Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que hay “un número significativamente más alto de casos”.
Gastón Canevaro, director de Salud Animal de la Municipalidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, explicó que el contagio generalmente se da por vía aerógena por inhalación de partículas virales expulsadas por los animales contagiados mediante sus secreciones. “Es importantísimo, si estoy en una zona perirural, desmalezar. A (los roedores) nunca les gusta andar con el lomo a cielo abierto”, detalló.
Prevención de hantavirus: cómo limpiar
En el mismo orden, para prevenir más contagios, Canevaro señaló que son importantes tareas como cortar el pasto, mantener el orden y no acumular objetos en desuso. Un tip que dio fue evitar barrer en seco. “Siempre primero ventilar: abrir todo y dejar que ventile el mayor tiempo posible. Luego entrar con un barbijo y guantes, y con agua mezclada con un poco de lavandina rociar todo”, explicó.
“La principal fuente de infección de hantavirus es cuando ingresa el humano a limpiar lugares cerrados, sin hacer esa ventilación previa y esa desinfección”, comunicó el director de Salud Animal. En muchos de los casos informados, los contagios se produjeron en el entorno laboral rural de las personas afectadas.