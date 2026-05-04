Estudiantes de la UTN crearon una IA para clases inclusivas y ganaron un premio: de qué se trata el proyecto

Alejo Palavecino y Lucía Domínguez tienen 22 años, estudian Ingeniería en Sistemas y son los creadores de FoxMind. El proyecto busca resolver un problema que muchos docentes enfrentan todos los días: cómo enseñar en aulas donde cada estudiante aprende a un ritmo distinto. “Para nosotros fue una muy buena experiencia en la que pudimos conocer a estudiantes de muchas otras regionales y establecer contacto con profesionales del sector público y privado. Haber ganado nos abre muchas puertas para continuar desarrollando el proyecto”