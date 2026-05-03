EconomíaNoticias económicas ¿Cuánto paga un tucumano por la patente? Automotor y Rodados representa el 4% del total de la recaudación provincial. Asimetrías entre distritos respecto de las alícuotas que se cobran a propietarios. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Patentamientos. ACARA Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El presidente de la cámara de perfumerías cierra su local: "Apoyo al gobierno, aunque me vaya mal" Día del Trabajador: la flexibilidad es el nuevo "salario" Monotributo: desde mayo varias categorías pagarán más de $100.000 por mes Electrodomésticos en crisis: menos ventas, más cierres y un modelo en jaque El café tucumano, cada vez más cerca de ser el primero de origen argentino Lo más popular Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja Se viene un evento con foco sobre el sector granario Ranking notas premium La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte” Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender) Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda” Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO