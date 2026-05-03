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¿Cuánto paga un tucumano por la patente?

Automotor y Rodados representa el 4% del total de la recaudación provincial. Asimetrías entre distritos respecto de las alícuotas que se cobran a propietarios.

Patentamientos. ACARA Patentamientos. ACARA
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

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