League of Legends: un estudio revela que mejora la memoria de trabajo y la atención visual de forma duradera

Un fenómeno que genera curiosidad desde muchos aspectos. A los científicos de la Universidad de Chengdu, específicamente, quisieron saber qué más, además de entretener, ofrece LoL y en eso empezaron a indagar. Según los estudios el videojuego mejora la memoria de trabajo y la atención visual de forma duradera. Para el estudio, se utilizaron 68 personas con las que se trabajó durante 30 semanas.