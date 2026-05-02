League of Legends: un estudio revela que mejora la memoria de trabajo y la atención visual de forma duradera

Resumen para apurados
- Científicos de Chengdu hallaron en Brain Sciences que League of Legends mejora la memoria y atención visual debido a su ritmo de acción, según un estudio extendido de 30 semanas.
- El análisis comparó a LoL con juegos de cartas usando electroencefalogramas en 68 sujetos, detectando que el título de Riot Games desarrolla redes neuronales mucho más eficientes.
- Los beneficios cognitivos se mantuvieron meses después de la prueba, sugiriendo que el gaming de alta intensidad funciona como una herramienta de reconfiguración cerebral duradera.
Por lo que empezó a suceder en aquel octubre de 2009 no hace falta una investigación científica para vislumbrar que League of Legends (LoL) es uno, quizás el más importante, videojuego de la historia.
Un fenómeno que genera curiosidad desde muchos aspectos. A los científicos de la Universidad de Chengdu, específicamente, quisieron saber qué más, además de entretener, ofrece LoL y en eso empezaron a indagar. Según los estudios el videojuego mejora la memoria de trabajo y la atención visual de forma duradera. Para el estudio, se utilizaron 68 personas con las que se trabajó durante 30 semanas.
La población de jugadores, se estima, es mayor a la de muchos países. Mensualmente el cálculo es que unas 130 millones de personas juegan; en un día normal, entre 30 y 40 inician sesión para jugar al menos una partida y en cualquier minuto del día, suele haber más de 1 millón de personas conectadas al mismo tiempo alrededor del mundo.
La comparación para la conclusión
La investigación, publicada en la revista científica Brain Sciences, comparó los efectos de los juegos de acción en tiempo real (como LoL) frente a los juegos de cartas de estrategia (Legends of the Three Kingdoms). Aunque ambos géneros mostraron beneficios, el título de Riot Games, la desarrolladora de LoL, demostró ser superior en la generación de cambios neuroplásticos (capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse). Además esas modificaciones beneficiosas se sostuvieron en el tiempo.
Lo que indica que los juegos de acción de ritmo rápido pueden "reconfigurar" ciertos aspectos del cerebro de manera más permanente que otros tipos de juegos.
Las lecturas del electroencefalograma mostraron que el grupo de LoL desarrolló redes cerebrales más eficientes. Y dentro del rango de alto impacto de acuerdo a los datos obtenidos, ya que en una prueba de seguimiento realizada 10 semanas después de haber finalizado el entrenamiento, los jugadores de League of Legends aún conservaban las mejoras en la función cerebral.
¿De qué se trata? En el juego se enfrentan dos equipos de cinco jugadores. El objetivo principal es avanzar por el territorio enemigo hasta destruir la base contraria.