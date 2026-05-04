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Enterrar 1/4 de cáscara de limón en la lengua de suegra: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Conocé los beneficios de este pequeño gesto para el cuidado de la planta.

Enterrar 1/4 de cáscara de limón en la lengua de suegra: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos recomiendan enterrar un cuarto de cáscara de limón en la lengua de suegra para protegerla de plagas y mejorar su salud mediante un método casero natural y efectivo.
  • La técnica consiste en enterrar la cáscara superficialmente cerca del borde de la maceta cada tres semanas, permitiendo que sus aceites esenciales y materia orgánica nutran el suelo.
  • Esta práctica promueve una jardinería sustentable al reducir el uso de químicos, facilitando el mantenimiento de plantas de interior con recursos orgánicos y de bajo costo.
Resumen generado con IA

La lengua de suegra es una de las plantas favoritas para tener en casa. En este marco, hay cientos de trucos caseros para implementar y asegurar su buen estado. Uno de ellos, poco conocido pero recomendado por los expertos en jardinería es el de enterrar 1/4 de cáscara de limón en su tierra.

Este método promete mejorar la salud de la planta y protegerla de problemas comunes como las plagas.

Por qué la cáscara de limón puede ayudar a la lengua de suegra

La lengua de suegra (Sansevieria) es famosa por ser una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar, ideal para interiores. Sin embargo, como cualquier especie, puede beneficiarse de algunos aportes naturales.

La cáscara de limón contiene aceites esenciales cítricos con propiedades repelentes, compuestos orgánicos que enriquecen la tierra al descomponerse y pequeñas cantidades de nutrientes que pueden sumar al sustrato. Por eso, usada en dosis moderadas, puede ser un gran complemento para el cuidado de tu planta.

Los beneficios de enterrar cáscara de limón en la maceta

Repelente natural: El aroma cítrico ayuda a ahuyentar insectos pequeños, como mosquitas o plagas leves.

Enriquece el suelo: Al degradarse, la cáscara libera materia orgánica que mejora la calidad del sustrato.

Reduce olores: El limón puede neutralizar olores desagradables generados por humedad o restos orgánicos.

Alternativa ecológica: Es una opción natural frente a los fertilizantes químicos, ideal para quienes buscan un cuidado más sustentable.

Cómo aplicar el truco: paso a paso

Cortá un pequeño trozo de cáscara (aproximadamente 1/4).

Enterralo de forma superficial en la tierra, sin tocar directamente las raíces.

Ubicalo cerca del borde de la maceta, no en el centro.

Repetí el proceso solo de forma ocasional (cada 2 o 3 semanas).

Los errores más comunes que hay que evitar

Usar demasiada cantidad puede generar exceso de humedad o atraer hongos.

Enterrar la cáscara muy profunda dificulta su descomposición.

Aplicarlo con mucha frecuencia satura el sustrato.

No controlar el riego: la lengua de suegra sufre más por exceso de agua que por falta.

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