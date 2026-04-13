Estudia en la UTN y creó una página con los horarios de los colectivos: ya la usan más de 1.000 personas por día

DESDE LA TERMINAL. Adrián Ramos, estudiante de Concepción de la UTN que creó una página para rastrear los colectivos del interior en Tucumán. / LA GACETA
Resumen para apurados
- Adrián Ramos, estudiante de la UTN en Tucumán, creó la web 'Colectivos Tucumán' para consultar horarios de transporte, registrando ya más de 1.000 usuarios diarios en la provincia.
- El joven de 28 años desarrolló la plataforma motivado por su experiencia como viajero frecuente desde Concepción. El sitio centraliza información clave para el usuario del interior.
- La iniciativa demuestra el impacto de la innovación académica en la vida urbana. Se espera que la herramienta siga creciendo como un servicio esencial para la comunidad tucumana.
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