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Estudia en la UTN y creó una página con los horarios de los colectivos: ya la usan más de 1.000 personas por día

Adrián Ramos, de 28 años, es de Concepción y desarrolló "Colectivos Tucumán" a partir de su experiencia de viaje diaria.

DESDE LA TERMINAL. Adrián Ramos, estudiante de Concepción de la UTN que creó una página para rastrear los colectivos del interior en Tucumán. / LA GACETA DESDE LA TERMINAL. Adrián Ramos, estudiante de Concepción de la UTN que creó una página para rastrear los colectivos del interior en Tucumán. / LA GACETA
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Adrián Ramos, estudiante de la UTN en Tucumán, creó la web 'Colectivos Tucumán' para consultar horarios de transporte, registrando ya más de 1.000 usuarios diarios en la provincia.
  • El joven de 28 años desarrolló la plataforma motivado por su experiencia como viajero frecuente desde Concepción. El sitio centraliza información clave para el usuario del interior.
  • La iniciativa demuestra el impacto de la innovación académica en la vida urbana. Se espera que la herramienta siga creciendo como un servicio esencial para la comunidad tucumana.
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