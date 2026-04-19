Cómo no arruinar un proyecto de inteligencia artificial antes de escribir una sola línea de códig

Un programa tradicional aplicaría reglas escritas por el equipo comercial: “ubicá la leche y el pan al fondo del local para que la clienta atraviese todas las góndolas antes de llegar a lo esencial”. El aprendizaje automático (en inglés, machine learning, una rama de la inteligencia artificial donde el sistema deduce reglas a partir de ejemplos en lugar de recibirlas escritas) funciona al revés: en vez de entregarle un manual al equipo comercial, le damos al sistema los registros de un millón de compras —qué productos miró cada cliente, cuántos segundos se detuvo frente a cada góndola (medido con cámaras y sensores), qué música sonaba, a qué temperatura estaba el local, qué promociones había activas, qué compró finalmente y cuánto gastó— y dejamos que descubra los patrones por su cuenta. Con el tiempo, el sistema aprende que los clientes que se detienen más de ocho segundos frente a la góndola de chocolates cuando suena música instrumental lenta gastan un 22% más, o que la iluminación cálida en la sección de panadería dispara la compra impulsiva de productos dulces. Nadie le dictó esas reglas; las infirió de los datos. Eso es, en esencia, lo que hace un modelo de aprendizaje automático aplicado al neuromarketing: descubre patrones (relaciones estadísticas entre variables) que ningún gerente comercial habría podido formular por escrito. Y por eso mismo es tan delicado: si los datos provienen sólo de sucursales de zonas acomodadas, el “patrón descubierto” no será una verdad sobre el consumo humano, sino un reflejo sesgado de un segmento particular vendido como regla universal.