IA para la vida real: estos son algunos cursos gratis que lanza la UBA

La iniciativa surge desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a través del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, y tiene inscripción abierta hasta el 15 de mayo. Está dirigida tanto a la comunidad académica como al público general, con contenidos pensados para distintos perfiles: desde quienes recién empiezan hasta quienes ya trabajan con datos o investigación.