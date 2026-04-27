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IA para la vida real: estos son algunos cursos gratis que lanza la UBA

Con inscripción hasta el 15 de mayo, la Universidad de Buenos Aires ofrece cursos gratuitos de inteligencia artificial para distintos perfiles. La propuesta apunta a pasar del uso básico a aplicarlo en estudio y trabajo.

DESDE EL LABORATORIO DE IA. La universidad pública refuerza su oferta en inteligencia artificial con cursos abiertos que buscan formar usuarios críticos y preparados. / FREEPIK DESDE EL LABORATORIO DE IA. La universidad pública refuerza su oferta en inteligencia artificial con cursos abiertos que buscan formar usuarios críticos y preparados. / FREEPIK
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • La UBA abre la inscripción hasta el 15 de mayo para cursos gratuitos de inteligencia artificial, destinados a capacitar a la comunidad en el uso profesional de esta tecnología.
  • A cargo del Laboratorio de IA Aplicada de Exactas, la oferta incluye desde diseño de prompts hasta análisis predictivo, con formatos híbridos orientados a diversos perfiles técnicos.
  • Esta iniciativa busca formar usuarios críticos frente al avance algorítmico, proyectando una segunda etapa para pymes que potencie la competitividad y eficiencia en el mercado local.
Resumen generado con IA

Subirse a la inteligencia artificial ya no es una opción lejana. Está en el trabajo, en el estudio y en lo cotidiano. En ese contexto, la Universidad de Buenos Aires suma una propuesta concreta: cursos gratuitos para aprender a usar IA con un enfoque aplicado, más allá del entusiasmo inicial.

La iniciativa surge desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a través del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, y tiene inscripción abierta hasta el 15 de mayo. Está dirigida tanto a la comunidad académica como al público general, con contenidos pensados para distintos perfiles: desde quienes recién empiezan hasta quienes ya trabajan con datos o investigación.

El programa apunta a algo clave: llevar la IA a situaciones reales. Hay módulos sobre automatización de tareas, análisis predictivo, optimización de procesos y gestión del conocimiento. La idea es que no quede en teoría, sino que se traduzca en herramientas concretas para estudiar mejor, trabajar con más eficiencia o desarrollar proyectos propios.

Algunos de los cursos disponibles

Uno de los cursos más accesibles plantea una pregunta directa: “¿Cómo hablar con la IA?”. Ahí se trabaja sobre el diseño de prompts con criterios profesionales, una habilidad cada vez más demandada. Incluye prácticas aplicadas a redacción, análisis de información y uso de plataformas como Google Workspace o Microsoft Copilot.

Para quienes vienen del ámbito científico o técnico, la propuesta sube el nivel. Hay contenidos sobre modelos de lenguaje, razonamiento probabilístico y técnicas como Few-Shot Prompting o sistemas de recuperación de información que mejoran la precisión de las respuestas. Es el tipo de conocimiento que empieza a definir perfiles profesionales en áreas de investigación y desarrollo.

El proyecto también tiene una pata productiva. En una segunda etapa, se sumarán cursos orientados a pymes y empresas tecnológicas, con un formato híbrido que combina clases presenciales y virtuales. Además, se prevé un curso masivo online, abierto a cualquier persona, sin requisitos previos.

Detrás de la propuesta hay una idea fuerte: formar usuarios críticos. Desde el LIAA insisten en que aprender IA no es solo usar herramientas, sino entender cómo funcionan, qué límites tienen y qué impacto pueden generar. En un escenario donde la tecnología avanza rápido, esa diferencia puede ser clave.

La apuesta de la UBA va en esa dirección. Abrir el acceso, pero también elevar la vara. Porque en un mundo atravesado por algoritmos, saber usarlos alcanza para empezar. Entenderlos es lo que marca la diferencia.

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