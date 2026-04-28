Del scrum al aula: lanzan beneficios para que jugadores de rugby puedan estudiar

Resumen para apurados
- La Universidad de San Pablo-T y la Unión de Rugby de Tucumán firmaron este martes un convenio para otorgar beneficios educativos a jugadores y sus familias en la provincia.
- El acuerdo establece un 25% de descuento en cuotas de carreras de grado y pregrado. Fue suscripto por Javier Budeguer y Ramiro Albarracín para vincular el deporte con la academia.
- Esta alianza busca el desarrollo integral de los rugbiers, facilitando su formación profesional y sentando un precedente de cooperación entre instituciones deportivas y educativas.
La Universidad de San Pablo-T y la Unión de Rugby de Tucumán firmaron este martes un convenio de colaboración que permitirá a jugadores, asociados y sus familias acceder a importantes beneficios económicos para la formación académica.
El acuerdo fue suscripto por el presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, Javier Budeguer, y el rector de la casa de estudios, Ramiro Albarracín. Además, participaron del acto los fundadores de la universidad, Catalina Lonac y Jorge Rocchia Ferro, junto a dirigentes de distintos clubes de la provincia y el CEO de Tarucas, Fernando Renta Mora.
Según el convenio, la universidad otorgará un descuento del 25% en el valor de las cuotas para carreras de pregrado y grado, tanto en modalidad presencial como a distancia, destinado a socios de la Unión de Rugby, sus cónyuges e hijos ingresantes.
En ese marco, Lonac destacó el valor estratégico del acuerdo al vincular educación y deporte: “Notamos en la universidad que todo el ambiente rugbístico, no solamente en Tucumán, sino en todo el mundo, está muy interesado en que los jugadores tengan una carrera. Algunos clubes en el mundo tienen su propia universidad, y queremos que la URT tenga la suya. Por lo tanto, me parece muy conveniente para ambos firmar este convenio, y esperamos que se sientan en su casa”.
Por su parte, Budeguer subrayó la importancia del acceso a la formación para los jóvenes deportistas: “Para nosotros es importantísimo que los chicos que juegan al rugby puedan estudiar, se puedan capacitar, superar. Estamos muy contentos, dándoles herramientas a los chicos para que puedan superarse cada día más”.
El beneficio, que no incluye la carrera de Medicina ni aquellas con aranceles promocionales, busca fortalecer el vínculo entre el deporte y la educación, promoviendo la formación profesional dentro de la comunidad rugbística.
El acuerdo también establece que los interesados deberán acreditar su condición de asociados mediante certificación oficial de la entidad deportiva al momento de la inscripción, requisito que deberá renovarse anualmente para mantener el beneficio.
El acuerdo representa una nueva instancia de articulación entre instituciones educativas y deportivas en Tucumán, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y acompañar el desarrollo integral de los jóvenes vinculados al rugby.