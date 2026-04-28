Del scrum al aula: lanzan beneficios para que jugadores de rugby puedan estudiar

En ese marco, Lonac destacó el valor estratégico del acuerdo al vincular educación y deporte: “Notamos en la universidad que todo el ambiente rugbístico, no solamente en Tucumán, sino en todo el mundo, está muy interesado en que los jugadores tengan una carrera. Algunos clubes en el mundo tienen su propia universidad, y queremos que la URT tenga la suya. Por lo tanto, me parece muy conveniente para ambos firmar este convenio, y esperamos que se sientan en su casa”.