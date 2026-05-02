Los Pumitas buscan reaccionar ante Nueva Zelanda tras el golpe inicial

Resumen para apurados
- Los Pumitas enfrentan a Nueva Zelanda este domingo a las 8:50 por la segunda fecha del Rugby Championship M20 para revertir la dura caída inicial sufrida ante Sudáfrica.
- Tras perder 48-21 en el debut, el cuerpo técnico dispuso 11 cambios en la formación titular para mejorar el rendimiento defensivo y el equilibrio ante los All Blacks M20.
- El duelo es clave para la continuidad argentina en el torneo. Un triunfo permitiría recuperar terreno y fortalecer el carácter del equipo ante uno de los rivales más exigentes.
El desafío es inmediato y no admite margen. Los Pumitas tendrán este domingo una prueba exigente cuando enfrenten a Nueva Zelanda M20 por la segunda fecha del Rugby Championship M20. El encuentro se disputará desde las 8:50 (hora argentina) y podrá verse en vivo por ESPN 4 y Disney+.
El equipo argentino llega con la necesidad de dar una respuesta luego de un debut complicado. La derrota 48-21 frente a Sudáfrica dejó al descubierto falencias, sobre todo en la primera mitad, en la que el seleccionado se fue al descanso 36-0 abajo. Sin embargo, el complemento ofreció otra imagen, con una reacción que, aunque no alcanzó en el resultado, sí dejó algunos indicios positivos.
En ese contexto, el cuerpo técnico decidió meter mano fuerte en la formación. Para enfrentar a los neozelandeses, habrá 11 cambios en el equipo titular, una señal clara de búsqueda de soluciones rápidas y de un intento por encontrar mayor equilibrio en el funcionamiento.
Del otro lado estará un rival que llega en alza. Nueva Zelanda debutó con una victoria ajustada ante Australia por 34-29, en un partido que evidenció su capacidad para resolver en momentos de presión. A diferencia de Argentina, el conjunto oceánico mantendría una base más estable y ya tiene confirmada su lista completa de 23 jugadores, sin reportes de bajas de último momento.
Entre sus nombres aparecen piezas destacadas como Ethan Webber, Mika Muliaina y el capitán Cohen Norrie, quienes serán parte de un equipo que combina potencia física con dinámica en el juego.
Para Los Pumitas, el partido representa mucho más que una segunda fecha. Es la oportunidad de corregir errores, sostener lo bueno mostrado en el segundo tiempo del debut y, sobre todo, volver a meterse en competencia dentro de un torneo que no da respiro.
Con cambios, con urgencias y con la necesidad de demostrar carácter, el seleccionado argentino afrontará un duelo clave ante uno de los rivales más exigentes del calendario. El objetivo está claro: reaccionar a tiempo.
Formaciones
Los Pumitas: 1. Fabrizio Cebron, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Franco Marizza, 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll (C), 14. Bautista Quiroga Miguens, 15. Simón Pfister
Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Benjamín Farías Cerioni, 18. Germán Tello Fredes, 19. Agustín Ponzio, 20. Basilio Cañas, 21. Benjamín Ledesma Arocena, 22. Ramón Fernández, 23. Manuel Giannantonio
Nueva Zelanda: 1. Ethan Webber, 2. Josh Findlay, 3. Alex Hewitt, 4. Alex Arnold, 5. Jake Frost, 6. Logan Platt, 7. Kobe Brownlee, 8. Finn McLeod, 9. Charlie Sinton, 10. Mika Muliaina, 11. JD Van Der Westhuizen, 12. Haki Wiseman, 13. Oliver Guerin, 14. Jay Reihana, 15. Cohen Norrie.
Suplentes: 16. Luka Patumaka Makata, 17. Charlie Wallis, 18. Dane Johnston, 19. Johnny Falloon, 20. Micah Fale, 21. Boston Krone, 22. Angus Revell y 23. Logan Williams.