Los Pumitas buscan reaccionar ante Nueva Zelanda tras el golpe inicial

El equipo argentino llega con la necesidad de dar una respuesta luego de un debut complicado. La derrota 48-21 frente a Sudáfrica dejó al descubierto falencias, sobre todo en la primera mitad, en la que el seleccionado se fue al descanso 36-0 abajo. Sin embargo, el complemento ofreció otra imagen, con una reacción que, aunque no alcanzó en el resultado, sí dejó algunos indicios positivos.