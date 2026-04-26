De Huirapuca a Los Pumitas: Lazcano Miranda, el primer tucumano en llevar la cinta, y el legado que continúa Dande

Pero más allá de los nombres, Lazcano Miranda pone el foco en lo que considera la clave de ese equipo. “Lo más importante era el compromiso. Cada uno sabía qué tenía que hacer para mejorar al grupo, pero lo fundamental era lo humano”, recuerda. Y agrega un dato que refuerza esa idea: “Hasta el día de hoy seguimos en contacto. Eso habla de lo que fue ese grupo”.