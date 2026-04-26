Álvaro Galindo y el recuerdo de sus capitanías en Los Pumitas: “Era más disfrute que responsabilidad”

Habla con la calma de quien ya lo vivió todo, pero recuerda con la frescura de aquel chico que apenas empezaba a entender lo que significaba ponerse la cinta. Álvaro Galindo, actual head coach de Tarucas, fue capitán de Los Pumitas en distintas etapas -M-18 en 2000, M-21 en 2003 y el Mundial juvenil de ese mismo año- y, con el paso del tiempo, reconstruye esa experiencia desde un lugar más emocional que estratégico.