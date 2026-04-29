El tucumano Thomas Gallo fue operado y ya piensa en la vuelta

Resumen para apurados
- El pilar tucumano Thomas Gallo fue operado con éxito tras romperse el tendón del aductor en la Challenge Cup y será baja para Los Pumas por al menos cuatro meses.
- La lesión ocurrió compitiendo para el Benetton Rugby. El deportista de 26 años, que próximamente se unirá al Lyon francés, ya inició su rehabilitación con un mensaje optimista.
- La ausencia de Gallo debilita la primera línea de la selección argentina al inicio de la temporada internacional. Su evolución determinará su retorno para los desafíos del Top 14.
El rugby argentino recibió una noticia que mezcla alivio y preocupación. El tucumano Thomas Gallo fue intervenido quirúrgicamente con éxito luego de la lesión sufrida en la Challenge Cup, pero afrontará un proceso de recuperación que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas.
El pilar, que se desempeña en Benetton Rugby (ahora se sumará a Lyon del Top 14 de Francia) y es una de las piezas importantes de Los Pumas, sufrió la rotura del tendón del aductor, una lesión que requiere tiempos prolongados de rehabilitación. Según las estimaciones médicas, su regreso podría darse recién dentro de cuatro a cinco meses.
Tras la operación, Gallo utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y compartir su estado de ánimo. Fiel a su estilo, dejó un mensaje cargado de optimismo y resiliencia: “Vamos a darle de nuevo. Gracias a todos por los mensajes. Vamos a volver más fuerte”, escribió.
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El impacto de la lesión no es menor en el plano deportivo. El primera línea no podrá estar disponible para Los Pumas durante la primera parte de la temporada internacional, lo que representa una baja sensible para el seleccionado argentino en un calendario siempre exigente.
Más allá de la ausencia, el mensaje del tucumano marca el camino. Con 26 años y consolidado en el alto nivel europeo, Gallo afronta uno de los desafíos más duros de su carrera, con la convicción de regresar en plenitud.
El proceso será largo, pero la recuperación ya empezó. Y en su cabeza, el objetivo está claro: volver.