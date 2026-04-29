El tucumano Thomas Gallo fue operado y ya piensa en la vuelta

El pilar, que se desempeña en Benetton Rugby (ahora se sumará a Lyon del Top 14 de Francia) y es una de las piezas importantes de Los Pumas, sufrió la rotura del tendón del aductor, una lesión que requiere tiempos prolongados de rehabilitación. Según las estimaciones médicas, su regreso podría darse recién dentro de cuatro a cinco meses.