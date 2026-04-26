Fue capitán en Gales 1999 y lideró a Los Pumitas en otra era: la historia de Juan Pablo Lagarrigue

Antes del profesionalismo, antes del sistema de alto rendimiento y de las estructuras que hoy ordenan el rugby argentino, hubo una generación que se formó en otro contexto. Ahí aparece el nombre de Juan Pablo Lagarrigue, capitán de Los Pumitas en el Mundial M-19 de Gales 1999 y también líder en el seleccionado M-21 en el Torneo del Hemisferio Sur de 2001.