Un golpe de realidad en el debut: Los Pumitas reaccionaron tarde ante la potencia sudafricana

El debut de Los Pumitas en el Rugby Championship M-20 dejó una sensación ambigua, marcada por un inicio arrollador de Sudáfrica y una reacción tardía del conjunto argentino que sirvió, al menos, para cambiar la cara en el complemento. El 48-21 final en Port Elizabeth refleja con crudeza lo que fue un primer tiempo sin respuestas y un segundo con signos de orgullo.