La receta de Maru Botana parar preparar tarta de zapallo saludable y sin gluten

La reconocida cocinera compartió su versión saludable de las populares tartas, con una preparación baja en carbohidratos de poco valor nutritivo,

La receta de Maru Botana para reemplazar las harinas refinadas. La receta de Maru Botana para reemplazar las harinas refinadas. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La chef Maru Botana presentó recientemente una receta de tarta de zapallo sin gluten en Argentina para ofrecer una alternativa saludable, nutritiva y apta para celíacos.
  • El plato utiliza harina de arroz y avena en lugar de trigo, sumando los beneficios del zapallo. El proceso incluye una masa de fácil armado y un relleno rico en fibra y vitaminas.
  • La iniciativa busca democratizar el acceso a opciones gastronómicas ligeras y equilibradas, consolidando la influencia de figuras públicas en la mejora de los hábitos alimentarios.
Resumen generado con IA

Mucho del éxito de la cocina y la vida saludable está en los detalles. No se trata de volcarse a una dieta extrema y eliminar todo aquello que pudiese entrar en la categorías de “inflamatorio”, “calórico” o “ultra procesado” sino más bien del balance y de pequeños retoques a la dieta actual. Una manera de hacerlo es convirtiendo las populares tartas en una versión más saludable, reemplazando contenidos menos nutritivos como jamón o queso por verduras como el zapallo. Para esos momentos en que se necesitan nuevas recetas, chefs consolidados tienen la respuesta, como lo es Maru Botana.

Postre de chocolate sin azúcar: una receta saludable y fácil para los antojos dulces

Postre de chocolate sin azúcar: una receta saludable y fácil para los antojos dulces

La reconocida cocinera compartió una propuesta que se alinea perfectamente con esta búsqueda de equilibrio: una tarta de zapallo sin gluten. Esta versión no solo es ideal para celíacos o personas con sensibilidad al gluten, sino que también resulta mucho más ligera y fácil de digerir para cualquier comensal, gracias al uso de harina de arroz en lugar de la harina de trigo tradicional.

El secreto de este plato reside en la nobleza de sus ingredientes. El zapallo, protagonista indiscutido, aporta fibra, vitaminas A y C, y una textura cremosa que permite prescindir de agregados pesados. Al combinarlo con una base de avena y arroz, logramos una comida completa, nutritiva y apta para toda la familia.

La receta de tarta de zapallo sin gluten de Maru Botana

Ingredientes para la masa

  • 1 taza de harina de arroz
  • 1 taza de avena (sin TACC si la necesitás apta)
  • ½ cdita de sal
  • ½ cdita de goma xántica
  • ¼ taza de aceite
  • ½ taza de agua (aprox, hasta formar una masa blanda)
  • Puré de zapallo (cocido al horno, bien firme)
  • 4 huevos
  • Opcionales para sumar sabor: queso crema, queso cremoso, especias a gusto y mix de semillas.

1. Mezclar todos los ingredientes de la masa. Una vez unificados, esparcirlos directamente en el molde utilizando las manos (al no tener gluten, la textura es diferente a la masa tradicional). Precocinar en horno medio durante 10 minutos.

2.Unir el puré de zapallo firme con los huevos y los opcionales elegidos (queso o especias). Verter esta mezcla sobre la masa precocida.

3. Llevar nuevamente al horno a 180° por un lapso de 35 a 40 minutos, o hasta que el relleno esté firme y los bordes se vean doraditos.

NOTICIAS RELACIONADAS
El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

Cómo reemplazar las harinas en el desayuno: pan proteico de zanahoria en pocos minutos

Cómo reemplazar las harinas en el desayuno: pan proteico de zanahoria en pocos minutos

Lo más popular
Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses
1

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán
2

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán
3

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina
4

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
2

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
3

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
4

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
Un proyecto tucumano para aplicar IA en la prevención de brotes de dengue y chikungunya

Un proyecto tucumano para aplicar IA en la prevención de brotes de dengue y chikungunya

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un fresquito que se hará sentir

Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un "fresquito" que se hará sentir

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Comentarios