La receta de Maru Botana parar preparar tarta de zapallo saludable y sin gluten

Resumen para apurados
- La chef Maru Botana presentó recientemente una receta de tarta de zapallo sin gluten en Argentina para ofrecer una alternativa saludable, nutritiva y apta para celíacos.
- El plato utiliza harina de arroz y avena en lugar de trigo, sumando los beneficios del zapallo. El proceso incluye una masa de fácil armado y un relleno rico en fibra y vitaminas.
- La iniciativa busca democratizar el acceso a opciones gastronómicas ligeras y equilibradas, consolidando la influencia de figuras públicas en la mejora de los hábitos alimentarios.
Mucho del éxito de la cocina y la vida saludable está en los detalles. No se trata de volcarse a una dieta extrema y eliminar todo aquello que pudiese entrar en la categorías de “inflamatorio”, “calórico” o “ultra procesado” sino más bien del balance y de pequeños retoques a la dieta actual. Una manera de hacerlo es convirtiendo las populares tartas en una versión más saludable, reemplazando contenidos menos nutritivos como jamón o queso por verduras como el zapallo. Para esos momentos en que se necesitan nuevas recetas, chefs consolidados tienen la respuesta, como lo es Maru Botana.
La reconocida cocinera compartió una propuesta que se alinea perfectamente con esta búsqueda de equilibrio: una tarta de zapallo sin gluten. Esta versión no solo es ideal para celíacos o personas con sensibilidad al gluten, sino que también resulta mucho más ligera y fácil de digerir para cualquier comensal, gracias al uso de harina de arroz en lugar de la harina de trigo tradicional.
El secreto de este plato reside en la nobleza de sus ingredientes. El zapallo, protagonista indiscutido, aporta fibra, vitaminas A y C, y una textura cremosa que permite prescindir de agregados pesados. Al combinarlo con una base de avena y arroz, logramos una comida completa, nutritiva y apta para toda la familia.
La receta de tarta de zapallo sin gluten de Maru Botana
Ingredientes para la masa
- 1 taza de harina de arroz
- 1 taza de avena (sin TACC si la necesitás apta)
- ½ cdita de sal
- ½ cdita de goma xántica
- ¼ taza de aceite
- ½ taza de agua (aprox, hasta formar una masa blanda)
- Puré de zapallo (cocido al horno, bien firme)
- 4 huevos
- Opcionales para sumar sabor: queso crema, queso cremoso, especias a gusto y mix de semillas.
1. Mezclar todos los ingredientes de la masa. Una vez unificados, esparcirlos directamente en el molde utilizando las manos (al no tener gluten, la textura es diferente a la masa tradicional). Precocinar en horno medio durante 10 minutos.
2.Unir el puré de zapallo firme con los huevos y los opcionales elegidos (queso o especias). Verter esta mezcla sobre la masa precocida.
3. Llevar nuevamente al horno a 180° por un lapso de 35 a 40 minutos, o hasta que el relleno esté firme y los bordes se vean doraditos.