El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

Paulina Cocina, una referente ineludible de las recetas sencillas compartió hace un tiempo una de sus preparaciones de mayor repercusión: los panqueques de avena y banana. Esta opción de desayuno, en el marco de una proliferación de directrices de salud que desestiman el consumo de harinas refinadas, utiliza ingredientes sencillos y su elaboración, siguiendo sus consejos, resulta en una comedia sumamente deliciosa, saludable y liviana.
Para la creadora de contenido, la clave de esta receta no solo reside en su valor nutricional, sino en la textura lograda. El proceso comienza con un paso fundamental como lo es la preparación de la base. Estos panqueques se preparan con avena molida, lo que también recibe el nombre de harina de almendras, aunque su perfil es mucho más nutritivo que la harina refinada de trigo. Si no tenés este ingrediente en tu alacena, podés elaborarla de forma casera procesando dos tazas y media de avena entera hasta obtener un polvo fino.
Incluso para quienes buscan una opción todavía más ligera, la cocinera sugiere que es posible prescindir totalmente de la harina, integrando las bananas directamente con claras de huevo para una masa "cloud" o nube, ideal para dietas restrictivas en carbohidratos.
Cómo preparar panqueques de avena y banana saludables
Ingredientes necesarios
Para obtener la versión clásica y rendidora, vas a necesitar:
- 2 bananas maduras (aportan más dulzor natural).
- 100 ml de leche (vaca o vegetal).
- 10 cucharadas de avena molida.
- 2 huevos.
- 1 cucharada de miel y una pizca de canela.
- 50 g de manteca (para la cocción).
1. Comenzá aplastando las bananas hasta que no queden grumos grandes y mezclalas con los huevos.
2. Incorporá la avena, la leche, la canela y la miel. Revolvé hasta obtener una mezcla homogénea.
3. Este es el "tip" de oro de Paulina: llevá la mezcla a la heladera por 30 minutos. Esto permite que la avena se hidrate correctamente y la masa tome el cuerpo necesario para que no se rompa en la sartén.
4. En una sartén de teflón con un toque de manteca, verté pequeñas porciones. Cociná a fuego medio-bajo hasta que la masa se despegue sola; ese es el indicador exacto para darlo vuelta y dorar por un minuto más.
Tres ideas de rellenos saludables
La versatilidad de estos panqueques permite jugar tanto con lo dulce como con lo salado. Aquí, tres alternativas que propone la influencer para elevar el plato:
- Falsa crema sin azúcar: Una mezcla de queso crema light, unas gotas de endulzante y esencia de vainilla. Aligerada con un poco de agua, emula la suntuosidad de la crema de leche pero con una fracción de sus calorías.
- El toque frutal: Una combinación de frutas de estación (frutillas, kiwi o durazno) picadas, ligadas con queso crema y un hilo de miel por encima para finalizar.