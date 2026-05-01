El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

Para la creadora de contenido, la clave de esta receta no solo reside en su valor nutricional, sino en la textura lograda. El proceso comienza con un paso fundamental como lo es la preparación de la base. Estos panqueques se preparan con avena molida, lo que también recibe el nombre de harina de almendras, aunque su perfil es mucho más nutritivo que la harina refinada de trigo. Si no tenés este ingrediente en tu alacena, podés elaborarla de forma casera procesando dos tazas y media de avena entera hasta obtener un polvo fino.