Las cinco mansiones más lujosas de los famosos argentinos: ¿cómo son?

La farándula argentina moviliza grandes sumas de dinero, las cuales derivan en lujos. Mientras algunos sectores destinan su capital a viajes o vehículos de alta gama, otros prefieren la adquisición de propiedades fastuosas con valores de mercado sumamente elevados. Estas mansiones representan el símbolo máximo de estatus dentro del ambiente del espectáculo nacional.
A través del segmento Swipe Up, una periodista detalló recientemente las viviendas más costosas de las celebridades locales. El impacto de estas revelaciones llevó a la revista Paparazzi a difundir en su portal las excentricidades más llamativas de estas construcciones. Tales hogares marcan una diferencia abismal, destacando por una arquitectura y dimensiones que sorprenden al público general.
Cinco casas lujosas de famosos según la revista Paparazzi
Araceli González
La actriz renovó íntegramente esta mansión que actualmente ofrece a la venta. En el predio destaca un parque inmenso donde la vegetación abraza la arquitectura, sumando una cascada con peces y plantas acuáticas. La propiedad dispone de piscina, solárium y varias suites de gran tamaño que funcionan como departamentos independientes.
Pampita y Benjamín Vicuña
Esta impresionante residencia de diseño moderno ya no cuenta con sus antiguos dueños como habitantes. La construcción luce paredes de piedra, una piscina de grandes dimensiones y ambientes minimalistas que resaltan su amplitud. Además, imponentes portones y paredones resguardan la intimidad total de la vivienda.
Florencia Peña
Ubicada en el exclusivo barrio de Nordelta, la conductora posee una propiedad espectacular cercana a la de Karina Jelinek. El diseño de la vivienda captó la atención de todos cuando la actriz abrió sus puertas durante el ciclo televisivo junto a Marley, exhibiendo un estilo lujoso y sofisticado.
Maru Botana
La cocinera reside en un exclusivo country de Tigre en una propiedad adaptada para su numerosa familia. El hogar incluye dos comedores, un quincho, gimnasio personal, una huerta orgánica y un parque inmenso. Cada rincón garantiza comodidad absoluta para sus siete hijos y sus invitados durante todo el año.
Susana Giménez
En el primer puesto aparece "La Tertulia", la imponente chacra uruguaya de la diva. La mansión se asienta sobre 107 hectáreas de un campo privado, rodeada de animales silvestres y vegetación autóctona. Este refugio combina lujo extremo con una atmósfera de paz absoluta lejos del ruido urbano.