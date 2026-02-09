Las cinco mansiones más lujosas de los famosos argentinos: ¿cómo son?

A través del segmento Swipe Up, una periodista detalló recientemente las viviendas más costosas de las celebridades locales. El impacto de estas revelaciones llevó a la revista Paparazzi a difundir en su portal las excentricidades más llamativas de estas construcciones. Tales hogares marcan una diferencia abismal, destacando por una arquitectura y dimensiones que sorprenden al público general.