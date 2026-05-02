Secciones
SociedadActualidad

Postre de chocolate sin azúcar: una receta saludable y fácil para los antojos dulces

Esta preparación saludable puede ayudar a reducir el consumo de azúcar y adaptarse a dietas veganas o sin lactosa.

El postre de chocolate sin azúcar que se volvió viral por ser saludable y fácil de preparar El postre de chocolate sin azúcar que se volvió viral por ser saludable y fácil de preparar El Trece
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Camila compartió en TikTok una receta de postre de chocolate sin azúcar esta semana para ofrecer una alternativa saludable y fácil frente a los dulces industriales.
  • La preparación utiliza cacao amargo, leche vegetal y fécula. Ganó popularidad en redes por su sencillez y por ser apta para dietas veganas o personas con intolerancia a la lactosa.
  • Estas opciones promueven hábitos alimenticios más sanos al reducir el consumo de azúcar y prevenir problemas metabólicos, consolidando la tendencia de bienestar en el ámbito digital.
Resumen generado con IA

Cada vez más personas buscan opciones dulces que permitan disfrutar del sabor sin caer en excesos de azúcar. En ese escenario, las recetas saludables ganan protagonismo en redes sociales, especialmente aquellas que combinan pocos ingredientes, practicidad y beneficios nutricionales.

El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

Una de las propuestas que más repercusión generó en los últimos días fue compartida por Camila, nutricionista y creadora de la cuenta de TikTok @habitos_saludables. Se trata de un postre de chocolate sin azúcar que rápidamente acumuló miles de interacciones gracias a su textura cremosa y su preparación sencilla.

Por qué este postre de chocolate puede ser una opción más saludable

La receta utiliza cacao amargo en polvo como ingrediente principal, un producto reconocido por su aporte de antioxidantes y por su sabor intenso, similar al del chocolate tradicional pero sin el agregado de azúcar refinada.

Especialistas en nutrición destacan que este tipo de preparaciones puede ayudar a reducir el consumo excesivo de azúcar, uno de los factores más asociados a problemas metabólicos y al aumento de peso. Además, permiten controlar mejor la ingesta calórica y mantener niveles de glucosa más estables.

Otro de los puntos valorados es la posibilidad de adaptar la receta a distintos tipos de alimentación. Al utilizar bebidas vegetales en lugar de leche tradicional, el postre también puede ser consumido por personas con intolerancia a la lactosa o quienes siguen una dieta vegana.

Postre de chocolate sin azúcar: una receta saludable para los antojos dulces

Ingredientes (para tres porciones):

  • 500 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar.
  • 3 cucharadas de fécula de maíz.
  • 3 cucharadas de cacao amargo en polvo.
  • 4 cucharadas de edulcorante líquido (preferentemente stevia).
  • 1 cucharada de extracto de vainilla.
  • Colocar todos los ingredientes en una olla y diluir bien.
  • Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta que espese (aprox. 5 a 8 minutos).
  • Incorporar el edulcorante y el extracto de vainilla.
  • Servir en frascos individuales y refrigerar durante al menos 2 horas.
  • Una vez frío, el postre estará listo para disfrutar.

    • Tamaño texto
    Comentarios
    Lo más popular
    Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses
    1

    Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

    Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán
    2

    Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

    Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán
    3

    Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán

    El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina
    4

    El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

    Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru
    5

    Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

    Ranking notas premium
    Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
    1

    Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

    Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
    2

    Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

    “Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
    3

    “Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

    La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
    4

    La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

    De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
    5

    De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

    Más Noticias
    Un proyecto tucumano para aplicar IA en la prevención de brotes de dengue y chikungunya

    Un proyecto tucumano para aplicar IA en la prevención de brotes de dengue y chikungunya

    Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

    Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

    Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

    Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

    Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

    Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

    Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

    Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

    Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

    Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

    Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un fresquito que se hará sentir

    Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un "fresquito" que se hará sentir

    Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

    Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

    Comentarios