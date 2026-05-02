Un proyecto tucumano para aplicar IA en la prevención de brotes de dengue y chikungunya

Urueña parte de la premisa de que, hasta los años 90, el Aedes aegypti en Argentina era un problema del norte, pero que esos límites dejaron de estar delimitados y dieron paso a un problema de alcance nacional. "Por eso el conocimiento histórico ya no alcanza para anticipar brotes", sostiene. Como solución, en su proyecto propone utilizar la IA en tres niveles: en el barrio, como sistema útil para vecinos y para asignar brigadas de descacharrado; en la comuna o municipio, como sistema útil para intendencias, asignación de presupuesto y campañas locales; y en una región o provincia, como sistema útil para ministerios, prensa y política sanitaria general.