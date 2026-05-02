Secciones
SociedadSalud

Un proyecto tucumano para aplicar IA en la prevención de brotes de dengue y chikungunya

Cuando su hija se contagió de dengue, Alejandro Urueña puso todo su conocimiento a disposición de la creación de una tecnología que permitiera reducir el impacto de los arbovirus, enfermedades transmitidas por mosquitos, moscas y garrapatas.

Un aviso que indique el riesgo de contagio que existe en cada barrio permitiría optimizar la distribución de recursos. Un aviso que indique el riesgo de contagio que existe en cada barrio permitiría optimizar la distribución de recursos. Imagen generada con inteligencia artificial
Por Milagro Corbalán Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Alejandro Urueña presentó en Tucumán un proyecto de IA para predecir brotes de dengue y chikungunya, buscando detectar riesgos en barrios antes de que ocurran los contagios masivos.
  • El modelo analiza clima, movilidad y datos larvarios mediante regresión espacial. Surge tras el aumento de casos en el NOA y la experiencia personal del autor ante la enfermedad.
  • Esta tecnología permitiría optimizar recursos sanitarios y presupuestarios. Se proyecta como una herramienta clave para que los ministerios enfrenten epidemias de forma eficiente.
Resumen generado con IA

“Tenemos una posibilidad histórica de usar la IA de forma seria y responsable para dar soluciones”, dice el tucumano Alejandro Urueña y asegura que en Tucumán puede aplicarse un modelo basado en inteligencia artificial para prevenir los brotes de enfermedades producidas por el mosquito Aedes aegypti. "Hoy contamos enfermos. La propuesta es detectar criaderos antes de que produzcan mosquitos, riesgos antes de que se vuelvan casos, y barrios antes de que se vuelvan brotes", plantea y, en este sentido, se alinea con las expectativas que tiene el Ministerio de Salud Pública (MSP) de la Provincia para erradicar o, cuanto menos, controlar el chikungunya.

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”

Tucumán se encuentra entre las regiones más afectadas del país por los casos de chikungunya. Hasta el último parte del MSP, se contabilizaron más de 360 casos en la provincia. El 93% de la carga de la enfermedad en el país se concentra en el NOA, según la Dirección de Epidemiología. Salta es la provincia con mayor nivel de contagio, con 1172 casos confirmados hasta el 18 de abril.

Urueña parte de la premisa de que, hasta los años 90, el Aedes aegypti en Argentina era un problema del norte, pero que esos límites dejaron de estar delimitados y dieron paso a un problema de alcance nacional. "Por eso el conocimiento histórico ya no alcanza para anticipar brotes", sostiene. Como solución, en su proyecto propone utilizar la IA en tres niveles: en el barrio, como sistema útil para vecinos y para asignar brigadas de descacharrado; en la comuna o municipio, como sistema útil para intendencias, asignación de presupuesto y campañas locales; y en una región o provincia, como sistema útil para ministerios, prensa y política sanitaria general.

La IA puede prevenir una epidemia

Datos tiene cualquiera. Pero, sistematizados, pueden convertirse en una fuente valiosa de información y a eso apunta el proyecto de Urueña. Los brotes pueden ser previsibles, si la situación se analiza con detenimiento. Lo que predice, según el experto, es la combinación. El modelo de IA puede tomar datos como temperatura mínima invernal, lluvia y humedad, movilidad humana, transporte pasivo del mosquito, densidad y NBI e índice larvario, y calibrarlos barrio por barrio para acceder a una especie de diagnóstico que permita tomar decisiones en consecuencia. Aunque no son variables taxativas, pueden servir para iniciar.

Diferentes variables podrían contribuir a la clarificación y predicción de brotes de dengue, chikungunya, zika u otros arbovirus. Diferentes variables podrían contribuir a la clarificación y predicción de brotes de dengue, chikungunya, zika u otros arbovirus. Gráfico: Alejandro Urueña

"Un modelo que mire una sola variable falla. Y un humano experto mirando cinco variables a la vez en miles de barrios, también", afirma. Como solución, la IA aparece como la herramienta capaz de procesar todos los datos mencionados a escala provincial y casi en tiempo real.

La regresión  espacial cobra relevancia en la comparación e interrelación de casos y datos. "El barrio del lado también importa", sostiene Urueña. Lo que hace la regresión espacial es tener en cuenta si lo que pasa en una zona depende de lo que pasa en los barrios vecinos. En definitiva y según explica, "permite responder preguntas como: '¿los brotes se contagian de barrio a barrio?' o '¿hay zonas de concentración donde la transmisión es sistemáticamente más alta que el resto?'".

Gráfico ilustrativo sobre la información que podría ofrecer el modelo al ciudadano tucumano para conocer las probabilidades de contagio de acuerdo a su zona. Gráfico ilustrativo sobre la información que podría ofrecer el modelo al ciudadano tucumano para conocer las probabilidades de contagio de acuerdo a su zona. Gráfico: Alejandro Urueña

Óptima distribución de recursos sanitarios

La IA no hace magia, ni se mueve por sí sola. La actualización periódica, según el contexto y situación epidemiológica, es una variable que se ajusta de acuerdo a las necesidades de la población.

Pero casos aplicados demostraron que contar con información certera permite distribuir de forma óptima recursos como actuación de agentes sanitarios, presupuesto y prioridad en el calendario de salud. En Belo Horizonte, Brasil, una simulación con datos reales del año epidémico 2019 permitió descubrir que una mejor distribución temporal en el uso de insecticidas resultaba más redituable económicamente que tratar a los pacientes contagiados en un hospital.

Urueña empezó a trabajar en el modelo de predicción de brotes de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti cuando tuvo que enfrentar el cuadro de dengue de su hija de 19 años. La empatía y el cuidado familiar demostraron, una vez más, desarrollar una nueva herramienta que podría disminuir el impacto de los arbovirus en Tucumán.

Temas TucumánInteligencia ArtificialCuando el cambio climático enferma
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dengue y chikungunya, potenciados por el desorden urbano en Tucumán

Dengue y chikungunya, potenciados por el desorden urbano en Tucumán

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

Iniciativa en Tucumán: proponen declarar al tapir monumento natural provincial

Iniciativa en Tucumán: proponen declarar al tapir monumento natural provincial

¿Días de 25 horas? La verdad detrás del estudio de la NASA sobre la Tierra

¿Días de 25 horas? La verdad detrás del estudio de la NASA sobre la Tierra

Chikungunya en Tucumán: dolor, récord de casos y un escenario preocupante

Chikungunya en Tucumán: dolor, récord de casos y un escenario preocupante

Lo más popular
Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán
1

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina
2

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán
3

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses
4

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
5

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
2

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
3

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán
4

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
5

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

Más Noticias
Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un fresquito que se hará sentir

Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un "fresquito" que se hará sentir

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Alerta por tormentas severas: qué provincias estarán afectadas por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

Alerta por tormentas severas: qué provincias estarán afectadas por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Comentarios