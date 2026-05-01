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Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”

Los tucumanos entrevistados por LA GACETA coincidieron en que las artralgias producidas por el chikungunya son insoportables. Quienes padecieron dengue anteriormente y pudieron comparar las sensaciones, aseguran que el brote actual es mucho más doloroso.

Rosario Alanís padece los síntomas del chikungunya hace más de tres semanas. Rosario Alanís padece los síntomas del chikungunya hace más de tres semanas. Imágenes: Agustina Garrocho y Álvaro Medina - LA GACETA
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los habitantes de Tucumán enfrentan desde febrero un brote de chikungunya con síntomas invalidantes, transmitido por el mosquito Aedes aegypti en diversos barrios de la provincia.
  • Los afectados reportan dolores articulares superiores al dengue que impiden realizar tareas básicas. El avance viral se vincula a deficiencias en el mantenimiento urbano y canales.
  • La enfermedad genera un fuerte impacto socioeconómico y secuelas físicas prolongadas. Expertos advierten que los casos reales superan ampliamente los 346 registros oficiales.
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