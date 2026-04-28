Iniciativa en Tucumán: proponen declarar al tapir monumento natural provincial

A diferencia de otros tiempos, hoy quienes llegan a la Reserva Experimental de Horco Molle no preguntan por “el chancho” ni por “el animal raro”. Preguntan, directamente, por el tapir. Lo nombran, lo buscan y lo reconocen. Ese cambio, que parece menor, es en realidad una de las señales más visibles de un proceso de reconstrucción del vínculo entre la sociedad tucumana y una especie clave para el ecosistema que durante décadas estuvo ausente.