Dengue y chikungunya, potenciados por el desorden urbano en Tucumán

Zonas vulnerables

Los factores socioeconómicos influyen en la incidencia de la enfermedad, pero el desarrollo de las condiciones ideales para ello tiene un ordenamiento lógico. En 2020, en un estudio en medio de un brote de dengue del que formó parte Rodríguez, se reconoció que, aunque todo el territorio provincial presentaba casos, había “un patrón hacia la periferia, especialmente hacia el sur de la capital”, según la investigadora. En este brote de chikungunya, las mismas zonas que habían resultado afectadas entonces son las que concentran la mayor cantidad de población contagiada. Así lo indica el último informe del Ministerio de Salud Pública de Tucumán, en el que se detalla la situación de la provincia hasta la semana epidemiológica 16 del año –del 19 al 25 de abril–.