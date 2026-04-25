Horóscopo chino: los signos que deben cuidar su energía este fin de semana, según Ludovica Squirru

Abril se acerca a los días definitivos y con ello el pronóstico del "clima energético" va cambiando. Así, el horóscopo chino, divulgado por la reconocida astróloga Ludovica Squirru, nos advierte en su agenda diaria que, para este fin de semana, es necesario tomar ciertas precauciones si queremos evitar que nuestro "brillo" se pierda en decisiones precipitadas o que, simplemente, las tensiones del entorno nos apaguen.