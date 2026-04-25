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Horóscopo chino: los signos que deben cuidar su energía este fin de semana, según Ludovica Squirru

Hay momentos para todo. Ludovica Squirru advierte que si se quiere brillar también es necesario guardarse cuando los vientos no soplan a favor.

El pronóstico de Ludvica Squirru para algunos signos este fin de semana. El pronóstico de Ludvica Squirru para algunos signos este fin de semana. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru advierte que este fin de semana de abril el signo del Chancho debe cuidar su energía por un choque astral, mientras otros signos serán favorecidos.
  • Bajo el elemento Fuego, la energía actual impulsa la visibilidad. El conflicto surge por el choque entre el Chancho y la Serpiente, regente del día, generando tensiones externas.
  • Se recomienda cautela y perfil bajo para evitar decisiones precipitadas. En contraste, Dragón, Caballo y Cabra tendrán luz verde para avanzar y materializar sus proyectos actuales.
Resumen generado con IA

Abril se acerca a los días definitivos y con ello el pronóstico del "clima energético" va cambiando. Así, el horóscopo chino, divulgado por la reconocida astróloga Ludovica Squirru, nos advierte en su agenda diaria que, para este fin de semana, es necesario tomar ciertas precauciones si queremos evitar que nuestro "brillo" se pierda en decisiones precipitadas o que, simplemente, las tensiones del entorno nos apaguen.

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Según la experta, nos encontramos bajo del elemento Fuego. Se trata de una energía de brillo, visibilidad y culminación; un momento ideal para destacarse y dejar que la energía vital nos transforme. Sin embargo, Ludovica advierte que, al ser una frecuencia de vibración rápida, puede tomar desprevenidos a quienes se sientan abrumados por este ritmo avasallador.

Las precauciones que deben tomar algunos signos 

En la metafísica china, no todos los signos navegan con la misma corriente. Para esta jornada, el Chancho es quien deberá extremar los cuidados. Al producirse un "choque" o confrontación de energías con la Serpiente, que es el regente del día, quienes pertenecen a este signo sentirán que caminan contra el viento.

La recomendación de la pitonisa es clara: mantener un perfil bajo, evitar los impulsos y cultivar la paciencia. No es un día para grandes apuestas, sino para resguardar la armonía interna frente a un clima exterior desafiante.

Los signos que se beneficiarán de la energía

Por el contrario, la sinergia de los astros favorecerá a un grupo selecto. Gracias a las trilogías de afinidad y las amistades energéticas, el Gallo y el Búfalo se perfilan como los grandes beneficiados del fin de semana, formando un equipo perfecto con la energía reinante.

Asimismo, el Dragón, el Caballo y la Cabra también experimentarán una fluidez especial en sus planes y comunicaciones. Si pertenecés a estos signos, tenés "luz verde" para avanzar: la energía del Fuego te apoya y tus proyectos tienen mayores posibilidades de materializarse.

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