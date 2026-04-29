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Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, mayo será un mes clave en el horóscopo chino: algunos signos deberán tomar decisiones importantes en el trabajo, el dinero y los vínculos bajo la intensa energía del Caballo de Fuego.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Paparazzi
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru revela qué signos del horóscopo chino tomarán decisiones cruciales durante mayo, un mes marcado por movimientos estratégicos y cambios en el rumbo del año 2025.
  • La transición hacia la energía del Caballo de Fuego impulsa transformaciones en el trabajo y los vínculos, afectando especialmente al Mono, Tigre, Rata, Búfalo, Dragón y Gallo.
  • Estas definiciones mensuales funcionarán como un punto de inflexión, permitiendo a cada signo resolver conflictos pendientes y proyectar estabilidad económica para el futuro cercano.
Resumen generado con IA

Dentro del horóscopo chino, mayo se perfila como un mes decisivo para varios signos que deberán enfrentar elecciones importantes, según las proyecciones de Ludovica Squirru. La reconocida especialista anticipa un período atravesado por cambios, replanteos y movimientos estratégicos que podrían marcar el rumbo del resto del año.

Horóscopo chino: los signos que deben cuidar su energía este fin de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deben cuidar su energía este fin de semana, según Ludovica Squirru

En ese contexto, el 2026, regido por el Caballo de Fuego dentro del horóscopo chino, intensifica la energía de transformación, impulso y acción. Este clima astral, caracterizado por decisiones rápidas pero determinantes, impactará de manera particular en ciertos signos que estarán ante encrucijadas personales, laborales o emocionales.

  • El Mono será uno de los grandes protagonistas del mes. Con una energía que potencia su carisma e inteligencia, tendrá la oportunidad de abrir nuevas puertas, aunque deberá evitar dispersarse para aprovechar al máximo este impulso.
  • Para el Tigre, en cambio, el panorama será más desafiante. La tensión y los contratiempos pueden generar frustración, por lo que será clave evitar reacciones impulsivas y comprender que bajar el ritmo también puede ser una estrategia efectiva.
  • La Rata contará con un escenario favorable, especialmente en lo económico. Será un momento propicio para ordenar cuentas, cerrar acuerdos y avanzar en proyectos postergados, apoyándose en su capacidad de análisis.
  • El Búfalo encontrará cierta estabilidad, aunque con la necesidad de flexibilizar posturas. Delegar y abrirse al diálogo, especialmente en el plano afectivo, será fundamental para destrabar situaciones pendientes.
  • El Dragón, por su parte, atravesará un período de expansión. Con una energía que impulsa decisiones importantes, será un momento ideal para encarar cambios profundos, desde lo laboral hasta lo personal, confiando en su propio potencial.
  • Finalmente, el Gallo se destacará por su claridad mental. Esta cualidad le permitirá resolver conflictos y tomar decisiones con mayor seguridad, especialmente en vínculos que requieren definiciones sinceras.
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