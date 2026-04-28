Horóscopo chino: los signos que deberán tomar precauciones en este tiempo de prosperidad, según Ludovica Squirru

Ludovica advierte que en estos días la energía de Agua Yang irrumpe con una fuerza que moviliza y enfrenta. Aunque la sensación de inseguridad esté presente, convivirá con la fortuna de ciertos signos que se encuentran en un momento de protagonismo absoluto. El desafío para el "zoo humano" será reaccionar con templanza ante un clima que, si bien brilla, no permite el descuido. Según la experta, es vital mantenerse humilde en el éxito y atento a los sobresaltos, evitando caer en una tentadora confianza excesiva.