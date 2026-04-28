Horóscopo chino: los signos que deberán tomar precauciones en este tiempo de prosperidad, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru advierte a los signos del horóscopo chino sobre la necesidad de cautela hasta el 4 de mayo ante un clima de prosperidad que también conlleva riesgos de desborde.
- Bajo la energía de Agua Yang, se favorece a la Rata, el Dragón, el Mono y el Gallo. La astróloga señala que el éxito actual requiere templanza para evitar errores por exceso de confianza.
- Se espera que el liderazgo y la flexibilidad sean claves para capitalizar este ciclo. El impacto futuro dependerá de la capacidad de cada signo para evadir la soberbia y la impulsividad.
El pronóstico indica vientos a favor y el tiempo parece propicio para crecer. Sin embargo, para el horóscopo chino y bajo la mirada de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, el período que se extiende hasta el 4 de mayo se presenta como una moneda de dos caras: puede ser una etapa de abundancia, pero también de peligrosos desbordes. En este escenario donde los extremos se tocan, aquello que parece encaminarse puede enredarse en un instante si no se actúa con cautela.
Ludovica advierte que en estos días la energía de Agua Yang irrumpe con una fuerza que moviliza y enfrenta. Aunque la sensación de inseguridad esté presente, convivirá con la fortuna de ciertos signos que se encuentran en un momento de protagonismo absoluto. El desafío para el "zoo humano" será reaccionar con templanza ante un clima que, si bien brilla, no permite el descuido. Según la experta, es vital mantenerse humilde en el éxito y atento a los sobresaltos, evitando caer en una tentadora confianza excesiva.
El destino de algunos signos en un mayo de contrastes
En este contexto de aceleración energética, cada animal del horóscopo chino deberá jugar sus cartas con inteligencia estratégica. Estas son las predicciones para los protagonistas de este ciclo:
- Rata: Es uno de los signos que atraviesa un período de mayor brillo. Como aliada natural de este ciclo, la Rata encuentra orden y oportunidades incluso en medio del caos. Su capacidad estratégica será la herramienta clave para avanzar sin exponerse innecesariamente; si logra mantener el enfoque y no dispersarse, podrá capitalizar cada movimiento a su favor.
- Dragón: Es el protagonista absoluto del mes y vibra con una intensidad máxima. En esta etapa, todo se potencia: desde los grandes logros hasta las tensiones más agudas. Es el momento ideal para ejercer el liderazgo, pero con una advertencia clara: debe evitar la impulsividad, ya que una decisión apresurada podría volverse en su contra.
- Mono: Gracias a su ingenio y adaptabilidad, el Mono se mueve con comodidad en escenarios cambiantes. Juega con ventaja, pero Ludovica advierte sobre el riesgo de subestimar a los demás o a las situaciones. La clave para salir airoso será no pecar de soberbia y medir cada riesgo con realismo.
- Gallo: Este signo tiene la capacidad de encontrar estructura donde otros solo ven desorden. No obstante, el clima actual le exige soltar la rigidez y evitar la crítica excesiva hacia su entorno. Si el Gallo logra ser más flexible y ceder un poco el control, descubrirá que puede fluir con mucha más armonía en este tiempo de cambios.