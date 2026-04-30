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Horóscopo de mayo 2026: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones importantes

Mayo 2026 estará marcado por lunas intensas, cambios planetarios y movimientos que impactarán en diferentes aspectos de la vida de cada signo del zodíaco.

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Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El horóscopo de mayo 2026 anticipa cambios en el amor y trabajo para cada signo, bajo la influencia de Tauro, Géminis y lunas intensas que marcarán cierres y nuevos comienzos.
  • El mes inicia con definiciones emocionales y revisión de prioridades. Los movimientos de Mercurio, Venus y la retrogradación de Plutón impulsarán procesos de transformación profunda.
  • La transición energética permitirá redefinir objetivos y fortalecer la estabilidad personal. Se espera un período clave para cerrar etapas y proyectar metas con mayor paciencia.
Resumen generado con IA

Mayo llegará con una fuerte carga astrológica marcada por cambios, cierres y nuevos comienzos. Según el horóscopo, el mes estará dividido entre la energía de Tauro y, desde el 21 de mayo, la de Géminis, en un escenario atravesado por lunaciones intensas y movimientos planetarios que impactarán de manera diferente en cada ascendente. 

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El inicio estará marcado por una Luna Llena en Escorpio, asociada a definiciones y revelaciones emocionales, mientras que la Luna Nueva en Tauro propondrá bajar el ritmo, ordenar prioridades y enfocarse en objetivos concretos. Hacia el cierre del mes, la Luna Llena en Sagitario impulsará una mirada más amplia y orientada hacia el futuro. 

A esto se suman otros movimientos relevantes: Mercurio cambiará de Tauro a Géminis, Venus ingresará en Cáncer y Marte dejará Aries para instalarse en Tauro. En paralelo, Plutón iniciará su retrogradación, marcando revisiones internas y procesos profundos que podrían sentirse a largo plazo. 

Qué le espera a cada ascendente durante mayo 2026

Los signos vivirán mayo con desafíos y oportunidades distintas. Para quienes tengan ascendente en Aries, el foco estará puesto en temas económicos y vínculos importantes, mientras que Tauro atravesará un período de decisiones personales y nuevos comienzos. 

En el caso de Géminis, el mes invitará a revisar rutinas y vínculos afectivos. Cáncer tendrá movimientos ligados a amistades, proyectos y emociones, mientras que Leo pondrá la atención en el hogar y el crecimiento profesional. 

Para Virgo, mayo estará atravesado por decisiones importantes y expansión personal. Libra enfocará energías en la economía y el valor propio, mientras que Escorpio vivirá uno de los períodos más transformadores del mes. 

Los nacidos bajo Sagitario tendrán cierres emocionales y definiciones personales. Capricornio encontrará movimientos en amistades y proyectos, mientras que Acuario deberá equilibrar temas familiares y profesionales. Por último, Piscis tendrá avances ligados a la comunicación y la proyección laboral. 

Cómo influirán las lunas y los movimientos planetarios en mayo

El clima astrológico de mayo combinará momentos de introspección con otros de expansión. La influencia de Tauro favorecerá la estabilidad, la organización y las decisiones concretas, mientras que el ingreso del Sol en Géminis aportará dinamismo, intercambio de ideas y movimiento. 

Además, la retrogradación de Plutón funcionará como un proceso de revisión silenciosa, asociado a cambios internos y transformaciones que podrían manifestarse de manera gradual. Según la astrología, será un mes ideal para cerrar etapas, redefinir prioridades y construir nuevos proyectos con más claridad y paciencia. 

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