Horóscopo de mayo 2026: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones importantes

Mayo llegará con una fuerte carga astrológica marcada por cambios, cierres y nuevos comienzos. Según el horóscopo, el mes estará dividido entre la energía de Tauro y, desde el 21 de mayo, la de Géminis, en un escenario atravesado por lunaciones intensas y movimientos planetarios que impactarán de manera diferente en cada ascendente.