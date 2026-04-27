Anses: fechas de cobro de la asignación por hijo del SUAF en mayo de 2026

Resumen para apurados
- ANSES confirmó el calendario de pagos de la asignación por hijo del SUAF para mayo de 2026 en Argentina, organizado por la terminación del DNI entre los días 11 y 22 del mes.
- Las prestaciones recibirán un aumento del 3,38% por movilidad basada en el IPC, fijando el monto base en $70.651. El cronograma se ajusta mensualmente según la inflación del Indec.
- La actualización también eleva los topes de ingresos familiares para mantener el beneficio. Es clave tener los datos acreditados en Mi Anses para asegurar la percepción del cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la asignación por hijo del SUAF correspondiente a mayo de 2026. Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
El próximo mes las asignaciones familiares de Anses tendrán un aumento del 3,38%. Esto se debe a que los montos del SUAF se ajustan mensualmente por el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.
Cronograma de pagos de Anses en mayo de 2026
El calendario de Anses para la asignación por hijo del SUAF quedó establecido de la siguiente manera:
11 de mayo: DNI finalizados en 0.
12 de mayo: DNI finalizados en 1.
13 de mayo: DNI finalizados en 2.
14 de mayo: DNI finalizados en 3.
15 de mayo: DNI finalizados en 4.
18 de mayo: DNI finalizados en 5.
19 de mayo: DNI finalizados en 6.
20 de mayo: DNI finalizados en 7.
21 de mayo: DNI finalizados en 8.
22 de mayo: DNI finalizados en 9.
La página Mi Anses habilitará las próximas liquidaciones el 11 de mayo de 2026. Por esta razón, los beneficiarios del SUAF podrán conocer el detalle de su cobro a partir de esa fecha.
Aumento de la asignación por hijo del SUAF
En mayo de 2026, las asignaciones familiares del SUAF se actualizarán un 3,38% por el Decreto 274/2024. Como resultado, el monto para el primer rango de ingresos será de $70.651. Por su parte, la asignación por hijo con discapacidad ascenderá a $230.032.
No obstante, es importante tener en cuenta que los valores varían según los ingresos del grupo familiar. Es decir, a medida que aumentan los ingresos, el monto de la prestación disminuye.
Además, los topes de ingresos para el cobro del SUAF también se actualizarán. El límite individual será de $2.896.244, mientras que el máximo del grupo familiar ascenderá a $5.792.487. En caso de superar alguno de estos valores, se pierde el derecho a percibir la asignación por hijo.
Beneficiarios de la asignación por hijo del SUAF
El SUAF incluye a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, beneficiarios del Fondo de Desempleo, titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y excombatientes de Malvinas.
Para cobrar la asignación por hijo, es indispensable que los vínculos familiares estén correctamente registrados en Anses. Por ello, se debe contar con la partida de nacimiento del menor, el DNI del grupo familiar y, en caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).