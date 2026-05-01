Anses confirmó los aumentos: cuánto cobrarán las jubilaciones mínimas con bono incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya definió cuál es el calendario de pagos para el mes de mayo y con ello los beneficiarios podrán consultar la plataforma del organismo en las fechas correspondientes para corroborar los nuevos montos. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la fórmula de movilidad social, los jubilados que cobran haberes mínimos recibirán un incremento sumado al bono de $70.000 que se otorga mensualmente.