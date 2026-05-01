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Anses confirmó los aumentos: cuánto cobrarán las jubilaciones mínimas con bono incluido

Anses confrmó los montos del mes de mayo, donde se percibirán incrementos a los que se sumarán los bonos complementarios.

Cómo quedan los cobros de Anses de mayo. Cómo quedan los cobros de Anses de mayo. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES confirmó que en mayo las jubilaciones mínimas subirán a $463.250,17, incluyendo un bono de $70.000, tras aplicar la nueva fórmula de movilidad por inflación en Argentina.
  • El incremento del 3,4% surge del IPC de marzo, según el Decreto 274/24. El bono se paga completo a haberes mínimos y proporcional a quienes superan ese piso sin alcanzar el tope.
  • La actualización busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación. El nuevo calendario de pagos define la logística para millones de beneficiarios en todo el país.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya definió cuál es el calendario de pagos para el mes de mayo y con ello los beneficiarios podrán consultar la plataforma del organismo en las fechas correspondientes para corroborar los nuevos montos. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la fórmula de movilidad social, los jubilados que cobran haberes mínimos recibirán un incremento sumado al bono de $70.000 que se otorga mensualmente.

Calendario Anses mayo 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

Calendario Anses mayo 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

Siguiendo la fórmula de movilidad plasmada en el Decreto 274/24, donde los aumentos toman como referencia la inflación de dos meses atrás, los beneficiarios recibirán en mayo un incremento del 3,4% (basado en el IPC de marzo). Esta actualización impacta directamente en el haber base, elevando el piso salarial del sector pasivo.

Los nuevos montos para mayo

Con este ajuste, la jubilación mínima se establece en $393.250,17. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el total que percibirá un jubilado de la mínima alcanzará los $463.250,17. Es importante destacar que el refuerzo se paga de forma completa a quienes perciben el haber básico, mientras que para quienes superan ese piso —pero no llegan al total con bono— Anses liquidará un proporcional hasta alcanzar dicho tope.

Por otro lado, la escala se completa con los siguientes valores para otras prestaciones:

  • Jubilación máxima: $2.646.201,22.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,14 (alcanza los $384.600,14 con el bono).
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $275.275,12 (llegan a $345.275,12 con el refuerzo).
  • Pensión para Madres de 7 hijos: Se equipara a la mínima, quedando en $463.250,17 contemplando el bono.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo  
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo  
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo  
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo  
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo  
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo  
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo  
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo  
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo  
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo  
  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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