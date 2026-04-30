Cómo son los nuevos montos y modalidad de pago de los Créditos Anses en mayo de 2026

Resumen para apurados
- Anses estableció nuevos montos y modalidades de pago para créditos a trabajadores en mayo de 2026, permitiendo gestiones digitales para facilitar el cumplimiento financiero.
- Los pagos se realizan por débito automático o código QR entre el 1 y el 10 de cada mes. Los préstamos, de hasta un millón de pesos, ofrecen plazos de 24, 36 y 48 cuotas mensuales.
- La digitalización mediante 'Pago Voluntario' busca reducir la morosidad y evitar trámites presenciales. Esta medida agiliza el acceso al crédito y la regularización de deudas.
Los trabajadores en relación de dependencia con un Crédito Anses vigente cuentan con la posibilidad de gestionar sus pagos de forma remota mediante la plataforma Pago Voluntario. Los Créditos son herramientas, accesibles desde el portal oficial o la aplicación móvil del organismo, se permite abonar cuotas individuales, regularizar períodos vencidos o realizar la cancelación total de la deuda pendiente.
Además de facilitar las transacciones económicas, el sistema ofrece una función de consulta directa para verificar el estado actualizado del préstamo en cualquier momento. La digitalización de este proceso garantiza una alternativa ágil y segura para quienes buscan mantener al día sus obligaciones financieras sin necesidad de acudir a una oficina presencial.
Cómo se debitan las cuotas
Todos los meses se realiza el débito de la cuota de tu Crédito Anses de la cuenta bancaria que ingresaste cuando lo solicitaste O de forma voluntaria gestionando un QR en MiAnses.
El débito se realizará del 1 al 10 de cada mes. Por eso, es importante contar con fondos suficientes durante ese período para evitar acumular intereses moratorios. Además, te recordamos que la primera cuota del crédito es mayor porque incluye los gastos del seguro de garantía.
Basado en la tabla de créditos de ANSES de la imagen, aquí tienes la información organizada por monto:
Crédito de 100.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $7.708,48 / Cuota 2 de $6.707,54Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $6.448,79 / Cuota 2 de $5.448,33
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $5.887,64 / Cuota 2 de $4.887,38
Crédito de 200.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $15.416,96 / Cuota 2 de $13.415,08
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $12.897,58 / Cuota 2 de $10.896,65
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $11.775,27 / Cuota 2 de $9.774,76
Crédito de 300.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $23.125,43 / Cuota 2 de $20.122,62
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $19.346,37 / Cuota 2 de $16.344,98
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $17.662,91 / Cuota 2 de $14.662,14
Crédito de 400.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $30.833,91 / Cuota 2 de $26.830,16
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $25.795,17 / Cuota 2 de $21.793,30
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $23.550,54 / Cuota 2 de $19.549,52
Crédito de 500.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $38.542,39 / Cuota 2 de $33.537,70
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $32.243,96 / Cuota 2 de $27.241,63
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $29.438,18 / Cuota 2 de $24.436,90
Crédito de 600.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $46.250,87 / Cuota 2 de $40.245,25
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $38.692,75 / Cuota 2 de $32.689,96
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $35.325,81 / Cuota 2 de $29.324,28
Crédito de 700.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $53.959,34 / Cuota 2 de $46.952,79
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $45.141,54 / Cuota 2 de $38.138,28
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $41.213,45 / Cuota 2 de $34.211,66
Crédito de 800.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $61.667,82 / Cuota 2 de $53.660,33
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $51.590,33 / Cuota 2 de $43.586,61
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $47.101,08 / Cuota 2 de $39.099,04
Crédito de 900.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $69.376,30 / Cuota 2 de $60.367,87
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $58.039,12 / Cuota 2 de $49.034,93
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $52.988,72 / Cuota 2 de $43.986,41
Crédito de 1.000.000:
Plazo 24 cuotas: Cuota 1 de $77.084,78 / Cuota 2 de $67.075,41
Plazo 36 cuotas: Cuota 1 de $64.487,91 / Cuota 2 de $54.483,26
Plazo 48 cuotas: Cuota 1 de $58.876,35 / Cuota 2 de $48.873,79
Cómo consultar tu crédito por internet
Podés hacerlo con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, a través de mi Anses o de la app mi Anses. Ingresá en la solapa Créditos ANSES y buscá la opción Consultar monto trabajadores. En esta sección podés revisar tus créditos vigentes, cambiar la CBU para el débito de las cuotas o descargar tu contrato para conocer la cantidad de cuotas y el monto correspondiente a cada una.
Cómo ver el débito en tu resumen
Cada vez que se debite una cuota la vas a encontrar con la leyenda “Normal” en el resumen o en los movimientos de tu cuenta.
En el caso que no se haya podido debitar una cuota, al mes siguiente se te descontará esa cuota, más intereses y la cuota del mes en curso. La cuota debitada fuera de término la vas a ver con la leyenda “Mora”.