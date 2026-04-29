Calendario Anses mayo 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

Resumen para apurados
- ANSES aplicará en mayo de 2026 un aumento del 3,4% para jubilados y beneficiarios de AUH en Argentina, ajustado por la inflación de marzo y sumando un refuerzo extraordinario.
- El ajuste automático y el bono de $70.000 elevan la jubilación mínima a $463.250,17. Los pagos se distribuirán según la terminación del DNI, comenzando el 11 de mayo de ese año.
- La medida busca garantizar que los haberes mantengan su valor real frente a la inflación, impactando en millones de personas mediante la actualización de asignaciones sociales.
Tras la confirmación de una inflación del 3,4 % en marzo, la Anses aplicará dicho ajuste de forma automática sobre los haberes de mayo. Gracias a este incremento y al refuerzo adicional dispuesto por el Gobierno, los jubilados que perciben la mínima alcanzarán un ingreso total de $463.250,17 durante este periodo.
Esta actualización impacta también en otras prestaciones del organismo, tales como las Pensiones No Contributivas, la PUAM y la Asignación Universal por Hijo. De esta manera, se consolida una suba generalizada para millones de beneficiarios, garantizando que los montos de las asignaciones sociales mantengan su valor frente al avance de los precios.
Cómo quedan los montos para beneficiarios del Anses
Con el aumento del 3,4% ya incorporado, estos son los montos actualizados de Anses para mayo, incluyendo el bono para jubilados y otras prestaciones:
Jubilación mínima
- Haber base: $393.250,17
- Bono de refuerzo: $70.000
- Total a cobrar: $463.250,17
- Haber actualizado: $2.646.201,22
- Haber base: $393.250,17
- Bono: $70.000
- Total: $463.250,17
- Haber base: $314.600,12
- Bono: $70.000
- Total: $384.600,12
- Haber base: $275.275,12
- Bono: $70.000
- Total: $345.275,12
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo