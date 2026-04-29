Secciones
SociedadActualidad

Calendario Anses mayo 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

El incremento del 3,4% basado en la inflación de marzo impacta en el mes de mayo. Además Anses ya dio a conocer las fechas de cobro del quinto mes del año.

Calendario Anses mayo 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES aplicará en mayo de 2026 un aumento del 3,4% para jubilados y beneficiarios de AUH en Argentina, ajustado por la inflación de marzo y sumando un refuerzo extraordinario.
  • El ajuste automático y el bono de $70.000 elevan la jubilación mínima a $463.250,17. Los pagos se distribuirán según la terminación del DNI, comenzando el 11 de mayo de ese año.
  • La medida busca garantizar que los haberes mantengan su valor real frente a la inflación, impactando en millones de personas mediante la actualización de asignaciones sociales.
Resumen generado con IA

Tras la confirmación de una inflación del 3,4 % en marzo, la Anses aplicará dicho ajuste de forma automática sobre los haberes de mayo. Gracias a este incremento y al refuerzo adicional dispuesto por el Gobierno, los jubilados que perciben la mínima alcanzarán un ingreso total de $463.250,17 durante este periodo.

Anses: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

Anses: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

Esta actualización impacta también en otras prestaciones del organismo, tales como las Pensiones No Contributivas, la PUAM y la Asignación Universal por Hijo. De esta manera, se consolida una suba generalizada para millones de beneficiarios, garantizando que los montos de las asignaciones sociales mantengan su valor frente al avance de los precios.

Cómo quedan los montos para beneficiarios del Anses

Con el aumento del 3,4% ya incorporado, estos son los montos actualizados de Anses para mayo, incluyendo el bono para jubilados y otras prestaciones:

Jubilación mínima

  • Haber base: $393.250,17
  • Bono de refuerzo: $70.000
  • Total a cobrar: $463.250,17
  • Haber actualizado: $2.646.201,22
  •  Haber base: $393.250,17
  • Bono: $70.000
  • Total: $463.250,17
  •  Haber base: $314.600,12
  • Bono: $70.000
  • Total: $384.600,12
  •  Haber base: $275.275,12
  • Bono: $70.000
  • Total: $345.275,12
  •  DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
  •  DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
  •  DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
  •  DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo
  •  DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
1

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
2

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
3

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena
4

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición
5

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
2

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
4

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Más Noticias
Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Anses: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

Anses: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

Anses habilitó la posibilidad de cobrar el 20% retenido en 2026

Anses habilitó la posibilidad de cobrar el 20% retenido en 2026

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Comentarios