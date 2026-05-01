Jóvenes y trabajo en Tucumán: informalidad, frustración y un mercado que no logra integrarlos

Sin embargo, el impacto es aún más profundo cuando se analiza a la población joven. Entre los 16 y 24 años, la informalidad ronda el 63%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC). Lo que implica que la mayoría de los jóvenes trabaja sin estabilidad, sin derechos laborales y sin posibilidad concreta de proyectar un futuro. A esto se suma un dato igual de alarmante: la desocupación juvenil alcanza el 19%, casi el triple que la de la población adulta.