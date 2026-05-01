Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Preparación

Ousset, Goldman y Casares contaron cómo preparan su locro. “En la olla grande, con abundante agua caliente precalentada empezamos con los primeros ingredientes: el maíz blanco y los porotos blancos, o alubias, que hemos dejado el remojo la noche anterior; son los que más tiempo llevan de cocción. Luego podemos ponerle una carne de cerdo -tripas, cuero, patitas, rabo-, que también demora. A partir de ahí, vamos con la carne vacuna, el chorizo colorado, la panceta y las verduras recién picadas. Y luego, el zapallo del cubo, que es muy importante en la preparación porque la espesa. Todo esto se debe cocinar a fuego lento, durante un par de horas. Tenemos que revolverlo, fijarnos que no se pegue, controlar la sal, y ponerle otros condimentos, como pimienta y comino -muy importante-. Le podemos poner una cucharadita de grasa vacuna o de cero, que aporta muchísimo sabor. Al final, yo particularmente le pongo cebolla de verde o picadita” sintetizó Ousset.