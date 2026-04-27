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Calendario de pagos de Anses: cómo quedan las fechas de cobro en mayo por el feriado

Junto a los haberes actualizados, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos.

Los jubilados y pensionados. Los jubilados y pensionados.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Anses programó para mayo 2026 en Argentina el pago de haberes con un aumento del 3,4% y un bono de $70.000 para jubilados, ajustando fechas por el feriado del lunes 25.
  • El incremento surge del IPC de marzo bajo el Decreto 274/24. La mínima alcanzará $463.174 incluyendo el refuerzo, mientras el cronograma se define según el último número del DNI.
  • Estas actualizaciones buscan mitigar la inflación en sectores vulnerables. La interrupción por el feriado nacional postergará cobros específicos hasta el martes 26 de mayo.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya anunció su calendario de pagos para mayo 2026. Como es habitual, se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios y estará interrumpido por el feriado del lunes 25, aunque a partir del día siguiente retomará con normalidad.

Por otro lado, el organismo confirmó un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Aumentan las prestaciones de ANSES en mayo

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Si la entidad continúa entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos, estos serán los montos:

Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

El total de la AUH es de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.

Quiénes siguen recibiendo el bono de $70.000

El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la PUAM, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $393.174,10. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.

Quienes perciban montos superiores, pero menos de $463.174,10 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.

Por su parte, los titulares que reciben más de $463.174,10 en mayo 2026, quedan directamente excluidos del refuerzo. En estos casos, solo cobrarán su monto con el aumento correspondiente.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

Jubilaciones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

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