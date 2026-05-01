Mayo todavía tiene un feriado y un fin de semana largo: ¿cuándo serán?

Próximos feriados de 2026

A los festejos de mayo le seguirán los de junio y julio. El sexto mes del año estará atravesado por una particularidad porque, en una misma semana, habrá dos feriados y un fin de semana largo. Las conmemoraciones se darán el 15 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Güemes –trasladado del 17– y el 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Belgrano.