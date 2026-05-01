Mayo todavía tiene un feriado y un fin de semana largo: ¿cuándo serán?

Resumen para apurados
- Argentina contará con un segundo fin de semana largo en mayo del sábado 23 al lunes 25 por el Día de la Revolución de Mayo, sumando tres días de descanso en todo el territorio.
- Tras el feriado del 1 de mayo, el calendario nacional incluye esta fecha patria y la Fiesta del Sacrificio el día 27, una jornada no laborable específica para la comunidad musulmana.
- Estos recesos impulsan el turismo interno y el consumo gastronómico. El esquema anticipa fines de semana extendidos en junio y un período de cuatro días libres durante el mes de julio.
El feriado por el Día del Trabajador aún no llegó a la mitad, pero ya hay interesados en conocer cuál será el próximo día libre. Mayo se instaló en el calendario nacional como uno de los meses más favorables para quienes quieren descansar. Este mes quedó con dos fines de semana de tres días: el primero será desde este viernes 1 hasta el domingo 3.
El segundo feriado de tres días de mayo se dará de un sábado a un lunes, inclusive, en la penúltima semana del mes. Será el fin de semana largo patrio, ideal para locro, asado, humita y empanadas. Estará marcado por el 25, Día de la Revolución de Mayo. Iniciará el sábado 23 y se extenderá hasta el lunes inmediatamente siguiente.
No es feriado nacional, pero hay un tercer día libre en mayo
Además de estas efemérides, que alcanzarán a la mayor parte de los argentinos, hay una tercera fecha destacada en el calendario nacional. El miércoles 27 se celebra la Fiesta del Sacrificio, perteneciente a la comunidad musulmana. Justo en la semana del tercer fin de semana largo, quienes profesen el islam tendrán una jornada de festejos.
La fecha, también conocida como Fiesta del Cordero, es la celebración más importante para los musulmanes. Se conmemora la fe y obediencia de Abraham a Dios y marca el fin de la peregrinación anual a La Meca. Tradicionalmente, se sacrifica un cordero –también puede ser una cabra o una vaca– que se comparte con seres queridos y personas carenciadas.
Próximos feriados de 2026
A los festejos de mayo le seguirán los de junio y julio. El sexto mes del año estará atravesado por una particularidad porque, en una misma semana, habrá dos feriados y un fin de semana largo. Las conmemoraciones se darán el 15 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Güemes –trasladado del 17– y el 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Belgrano.
El mes siguiente tendrá un único feriado que dará lugar al siguiente fin de semana extra largo. En vez de ser de tres días, como la mayoría de los “findes” extendidos, será de cuatro. Empezará el jueves 9 de julio, Día de la Independencia; incluirá el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos; y sumará el sábado 11 y domingo 12.