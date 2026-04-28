Anses mayo 2026: cuánto cobra la PUAM con aumento y bono, y quiénes superan los $300.000

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, Anses otorga un aumento del 3,4% a la PUAM en Argentina. Los beneficiarios cobrarán $384.539,27, incluyendo un bono de $70.000 para paliar la inflación.
- El alza sigue al IPC y la PUAM es la vía para mayores de 65 sin aportes tras el fin de la moratoria. El cronograma de pagos por DNI se extenderá del 11 al 15 de mayo.
- Al superar el umbral de los $300.000, el Gobierno busca sostener el poder adquisitivo, aunque el impacto del bono es limitado frente a la evolución de los precios en el país.
La Anses avanza con la actualización de haberes para mayo de 2026 y confirmó que un grupo de adultos mayores superará el umbral de los $300.000 mensuales, en un contexto en el que la movilidad previsional sigue atada a la evolución del IPC. El foco está puesto en quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación que quedó como alternativa tras el cierre de la moratoria previsional en marzo de 2025.
Este esquema alcanza a personas en edad jubilatoria que no reúnen los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. En ese marco, el organismo mantiene el bono extraordinario de $70.000, que funciona como complemento para sostener el poder adquisitivo, aunque su impacto sigue por debajo de la inflación informada en los últimos meses.
Cobro de Puam de Anses en mayo
Durante el mes de mayo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor experimentará un incremento del 3,4%, lo cual posiciona la prestación básica en $314.539,27. Al adicionar el refuerzo de $70.000, el monto final que percibirán los titulares escala a $384.539,27, superando el umbral de referencia establecido por las autoridades de seguridad social.
Cuáles son los requisitos de PUAM de Anses en mayo
Este beneficio busca asegurar un sustento económico mínimo a personas mayores de 65 años que carecen de aportes previsionales, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos de residencia y nacionalidad. El acceso a esta asignación exige no contar con otros haberes contributivos y permanecer en territorio nacional, con la particularidad de que el cobro resulta incompatible con el empleo registrado y no otorga la posibilidad de transferir el derecho a pensión en caso de fallecimiento.
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.