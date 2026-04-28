Anses mayo 2026: cuánto cobra la PUAM con aumento y bono, y quiénes superan los $300.000

La Anses avanza con la actualización de haberes para mayo de 2026 y confirmó que un grupo de adultos mayores superará el umbral de los $300.000 mensuales, en un contexto en el que la movilidad previsional sigue atada a la evolución del IPC. El foco está puesto en quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación que quedó como alternativa tras el cierre de la moratoria previsional en marzo de 2025.