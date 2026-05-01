Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

En la foto 2, del 2 de mayo de 1949, se observa uno de los actos que se hicieron en los colegios dependientes del Ministerio de Educación, tras cantar la marcha “Aurora” (entre alumnos y obreros) y el Himno. En la imagen se ve a la directora de la escuela Normal, María A. de Martínez. ”Nos reunimos fraternalmente para cumplir el hermoso mandato que nos ordenan las autoridades, en el sentido de acercarnos a la fuente del trabajo y a los artesanos para que las almas juveniles brinden su calor, para que la celebración no sea meramente simbólica sino un momento de felicidad”, dijo.