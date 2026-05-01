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Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos
Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos
Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 2 Hs

Desde los acontecimientos con la gran huelga de la ciudad norteamericana de Chicago en 1886 en reclamo de la jornada laboral de ocho horas, la celebración del Día del Trabajador se propagó por el planeta desde 1890.

Las celebraciones tuvieron marcado tono de violencia con represión en nuestro medio hasta bastante después de la Primera Guerra Mundial. Entonces anarquistas y socialistas movilizaban los reclamos de los trabajadores. Después se enmarcaron en actos celebratorios durante el primer peronismo, cuando se vinculó la tarea del Gobierno con la celebración de los sindicatos del Día del Trabajo. En esos tiempos además, coincidía el mensaje del Presidente a la Asamblea legislativa con los actos el 1 de mayo.

En la foto 1, de LA GACETA del 3 de mayo de 1927, se muestra cómo agentes a caballo acompañan la detención de quien iba a dar un discurso en la Plaza Independencia, sólo identificado como “orador anarquista”, que “después de recibir una serie de palos fue conducido a casa de Gobierno, a viva fuerza, donde el Jefe de Policía ordenó fuera puesto en libertad". El desalojo de la Policía, “a machete limpio”, se justificaba en que había elecciones municipales y por eso no se habían autorizado concentraciones de los obreros.

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En la foto 2, del 2 de mayo de 1949, se observa uno de los actos que se hicieron en los colegios dependientes del Ministerio de Educación, tras cantar la marcha “Aurora” (entre alumnos y obreros) y el Himno. En la imagen se ve a la directora de la escuela Normal, María A. de Martínez. ”Nos reunimos fraternalmente para cumplir el hermoso mandato que nos ordenan las autoridades, en el sentido  de acercarnos a la fuente del trabajo y a los artesanos para que las almas juveniles brinden su calor, para que la celebración no sea meramente simbólica sino un momento de felicidad”, dijo.

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En la foto 3 se ve otra vez el detalle de la “fraternidad de obreros y estudiantes en el Día del Trabajo”, en la publicación del  30 de abril de 1950, en el acto en el Colegio del Huerto.

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En la foto 4, un aspecto de la masiva concentración del  1 de mayo de 1950, donde se puso énfasis entre los oradores la palabra de la señorita Clara Rosa González “en nombre de la mujer  que trabaja”.

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En la foto 5, se ve la plaza Independencia totalmente llena ese 1 de mayo de 1950 con la concentración de los sindicatos reunidos por la Confederación General del Trabajo.

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En la foto 6, en el palco levantado frente a Casa de Gobierno, se encuentran el primer mandatario, mayor Carlos Domínguez, junto a ministros y sindicalistas y las reinas del Trabajo.

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En la foto 7, la concentración del 1 de mayo de 1952 frente a Casa de Gobierno “para celebrar, en entusiasta asamblea, la Fiesta de los Trabajadores”.

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En la foto 8 se ve personal directivo y docente y alumnas de la Escuela Sarmiento escuchando por radio el mensaje presidencial de ese 1 de mayo de 1952.

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En la foto 9 se ve la plaza colmada el 1 de mayo de 1953 con trabajadores que llegaron del interior. En su mensaje el presidente Juan Domingo Perón, que expresó que “los trabajadores organizados por millones en millares de sindicatos han tomado por propia voluntad e iniciativa la defensa de sus economías y son ellos los que enfrentan ahora la especulación y el agiotismo”.

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En la foto 10 se publicó la marcha de los trabajadores socialistas el 1 de mayo de 1957 que se concentraron  en San Martín y Muñecas para escuchar a Enni Odilón Díaz, Juan José Catalán y Héctor González Iramain.

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En la foto 11, se ve el viaje de tucumanos, salteños y jujeños  de la JP Regional a Buenos Aires para el acto del 1 de mayo de 1974. LA GACETA envió a su fotógrafo Antonio Font. Fue el acto cuando Perón dijo: “Algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante 20 años”.

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En la foto 12 se ven  los incidentes que tuvieron lugar ese 1 de mayo de 1974 en el transcurso de la concentración, en que grupos de manifestantes aparecen quemando estandartes antagónicos, en Avenida de Mayo.

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En la foto 13 se ve el fuerte operativo policial de ese 1 de mayo de 1974.

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En la foto 14 se ven los efectos de los incidentes en Diagonal Norte el 1 de mayo de 1974, luego de que la Policía dispersara con gases lacrimógenos a los asistentes, luego de que  Montoneros y miembros de la JP se retiraron en disconformidad con el discurso de Perón.

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