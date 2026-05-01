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Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

El cálculo del medio aguinaldo parte del mejor salario del semestre. Cuánto corresponde según la categoría más baja del régimen.

Las empleadas domésticas tienen derecho a cobrar el aguinaldo (SAC) Las empleadas domésticas tienen derecho a cobrar el aguinaldo (SAC) Los Andes
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Empleadas domésticas en Argentina cobrarán el aguinaldo en junio 2026. El monto se calcula como el 50% del mejor sueldo del semestre, partiendo de un piso base de $205.386,76.
  • El cálculo incluye adicionales por antigüedad y zona desfavorable. Para categorías como supervisión o cuidado de personas, el beneficio supera los $250.000 según la escala vigente.
  • Este pago refuerza los derechos laborales del sector de casas particulares. El impacto económico final dependerá de las paritarias y la evolución del esquema salarial nacional.
Resumen generado con IA

El pago del aguinaldo también alcanza al personal de casas particulares y se calcula, al igual que en otros sectores, como el 50% del mejor salario mensual percibido entre enero y junio. En este caso, si se toma como referencia el ingreso más bajo vigente del esquema salarial, el monto base queda definido a partir de la categoría de tareas generales.

Para junio de 2026, el salario mensual mínimo en esa categoría es de $410.773,52 para personal con retiro y de $455.160,14 para personal sin retiro. Sobre esos valores se realiza el cálculo del Sueldo Anual Complementario.

Cuánto cobran de aguinaldo las empleadas domésticas

Si se toma ese salario como el mejor del semestre, el medio aguinaldo queda de la siguiente manera:

Con retiro: $410.773,52 ÷ 2 = $205.386,76

Sin retiro: $455.160,14 ÷ 2 = $227.580,07

Estos montos representan el piso del aguinaldo para el sector, ya que categorías superiores o adicionales pueden elevar significativamente el ingreso final.

Cómo influye la categoría en el aguinaldo

A medida que suben las categorías, también lo hace el monto del aguinaldo. Por ejemplo:

Cuidado de personas sin retiro:

Salario en mayo de 2026: $505.578,35 aguinaldo de $252.789,17

Tareas específicas sin retiro:

Salario en mayo de 2026: $517.277,03 aguinaldo de $258.638,51

Supervisión sin retiro (referencia más alta):

Salario en mayo de 2026: $556.024,77 aguinaldo de $278.012,38

Esto refleja que el valor final depende directamente del salario mensual más alto dentro del período.

Qué tener en cuenta para el cálculo

Se toma el mejor sueldo del semestre, no un promedio

Si no se trabajó todo el período, se paga proporcional

Se incluyen adicionales como antigüedad o zona desfavorable si corresponden

De esta manera, el aguinaldo para empleadas domésticas en junio 2026 parte de un piso cercano a los $205.000, pero puede superar ampliamente ese monto según la categoría y condiciones laborales.

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