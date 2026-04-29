En sus respuestas escritas, Manuel Adorni evitó dar precisiones sobre su patrimonio y causas judiciales

En las respuestas escritas que integran su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Manuel Adorni optó por una línea defensiva frente a las consultas de la oposición sobre su patrimonio, sus viajes privados y las causas judiciales que lo involucran. A lo largo de 1.936 páginas, el jefe de Gabinete nacional evitó profundizar sobre esos puntos y remitió, en la mayoría de los casos, a anexos reservados, expedientes en curso o cuestiones que definió como de carácter "personal".