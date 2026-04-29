Seguí en vivo la presentación de Adorni en el Congreso de la Nación

La expectativa política crece en torno a la presentación de Manuel Adorni ante el Congreso, en lo que será su primera exposición como jefe de Gabinete desde que asumió el cargo en noviembre de 2025, tras la salida de Guillermo Francos. En la Casa Rosada, el clima combina tensión técnica y estrategia política: el informe de gestión aparece como una instancia clave para consolidar su rol dentro del esquema de poder que lidera Javier Milei. La sesión está pactada a partir de las 10.30.