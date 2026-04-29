Seguí en vivo la presentación de Adorni en el Congreso de la Nación
Resumen para apurados
- Manuel Adorni presenta hoy su primer informe de gestión como jefe de Gabinete ante el Congreso desde las 10:30 para defender el plan de gobierno de Javier Milei.
- Adorni asumió en noviembre tras la salida de Francos. Los equipos técnicos procesaron más de 2.100 preguntas de legisladores sobre el ajuste fiscal y la desregulación económica.
- La presencia de Milei en el recinto busca blindar a Adorni y mostrar cohesión política frente a una oposición crítica, en una prueba clave para su consolidación en el gabinete.
La expectativa política crece en torno a la presentación de Manuel Adorni ante el Congreso, en lo que será su primera exposición como jefe de Gabinete desde que asumió el cargo en noviembre de 2025, tras la salida de Guillermo Francos. En la Casa Rosada, el clima combina tensión técnica y estrategia política: el informe de gestión aparece como una instancia clave para consolidar su rol dentro del esquema de poder que lidera Javier Milei. La sesión está pactada a partir de las 10.30.
Desde su llegada a la Jefatura, Adorni fortaleció su cercanía con el Presidente y se posicionó como una figura central en la coordinación del Gobierno. La presentación en el Congreso será, en ese sentido, una prueba determinante para medir su capacidad de respuesta frente a una oposición que anticipa un debate exigente. El oficialismo buscará transmitir orden interno y respaldo político en un recinto que se prevé adverso.
El trabajo previo fue intenso. Equipos técnicos procesaron más de 2.100 preguntas, seleccionadas de casi 4.800 enviadas por legisladores. El informe sintetiza el rumbo de la gestión de Milei, con énfasis en el ajuste fiscal y la desregulación económica, ejes que serán defendidos durante la exposición.
Uno de los elementos más llamativos será la presencia del propio Milei en los palcos, acompañado por Karina Milei. La decisión refuerza el respaldo político a Adorni y busca enviar una señal de cohesión interna. En ese contexto, el oficialismo apuesta a mostrar solidez en su conducción y evitar fisuras en un momento clave de la gestión ante el Congreso.