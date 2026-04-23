Milei se reunió con el magnate tecnológico Peter Thiel en Casa Rosada

Resumen para apurados
- Javier Milei recibió al magnate Peter Thiel en Casa Rosada este jueves para estrechar lazos con el sector tecnológico de Silicon Valley durante su gira oficial por Argentina.
- Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, cerró una semana de reuniones con el gabinete y Santiago Caputo, en un encuentro privado donde se abordó el rol del software en el poder duro.
- La cita refuerza la alineación del Gobierno con la industria de inteligencia de datos, sugiriendo futuras colaboraciones estratégicas en materia de seguridad y defensa estatal.
El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión con el empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel. El cofundador de Pay-Pal y de la empresa de inteligencia Palantir Technologies cerró así su gira de una semana por el país, en la que tuvo encuentros con varios de los funcionarios de La Libertad Avanza.
El encuentro con el magnate ideólogo de la oligarquía de Silicon Valley, que insta a imponer su moral y sus recursos para defender el modelo occidental —con o sin democracia—, se realizó a las 14 y contó con la participación del canciller y exembajador en Estados Unidos, Pablo Quirno, en una Casa Rosada sin periodistas acreditados.
La segunda reunión entre el mandatario argentino y el controvertido empresario—quien ya lo había visitado el 8 de mayo de 2024— se extendió durante cerca de una hora, sin que el Gobierno confirmara nuevas inversiones ni difundiera información más allá de la foto oficial. El Presidente, además, tampoco hizo mención al encuentro en las horas posteriores.
El comunicado oficial, de un solo párrafo, describe quiénes estuvieron el encuentro y ubican junto a Thiel a sus asesores Matt Danzeisen, administrador de Thiel Capital, y Matias Van Thienen, socio de Founders Fund, una empresa de inversiones en emprendimientos tecnológicos.
El también primer gran inversor externo de Facebook y accionista de Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX mantuvo reuniones con varios integrantes del gabinete presidencial, entre ellos, el asesor Santiago Caputo, quien conserva el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Thiel es cofundador de Palantir Technologies, una empresa creada tras los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, con respaldo de la CIA, para desarrollar software de gestión de datos y generar inteligencia destinada a los servicios de seguridad.
“La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se construirá sobre software”, sostiene el manifiesto “República Tecnológica” publicado por Palantir días atrás.