Javier Milei celebró el fallo judicial que volvió a poner en vigencia la reforma laboral

Sin embargo, tras una nueva presentación de la Casa Rosada, los magistrados resolvieron otorgarle carácter suspensivo. La decisión se apoya en lo establecido por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo.