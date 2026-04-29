Lula promulgó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

En esa línea, el presidente brasileño también vinculó la concreción del tratado con el contexto global y cuestionó decisiones adoptadas por otras potencias. “Después de que (Trump) tomó las medidas que tomó, practicando gravámenes de forma unilateral contra el mundo entero, la respuesta que la Unión Europea y Brasil le dieron al mundo es que no existe nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia, en el multilateralismo y en la relación cordial entre las naciones”, afirmó.