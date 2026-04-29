Lula promulgó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Resumen para apurados
- Lula da Silva promulgó en Brasilia el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE, tras el aval del Congreso, para iniciar la reducción de aranceles el próximo 1 de mayo.
- Tras 25 años de negociaciones, el tratado elimina aranceles en el 90% del comercio. Lula resaltó que la medida refuerza el multilateralismo frente a políticas proteccionistas externas.
- La integración de un mercado de 700 millones de personas posiciona al bloque sudamericano globalmente y sienta un precedente para futuros acuerdos comerciales internacionales.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio un paso decisivo en la política comercial del país al promulgar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de que la iniciativa recibiera el aval del Congreso brasileño. La medida formaliza el compromiso asumido por el principal socio del bloque sudamericano y allana el camino para la implementación progresiva de un entendimiento considerado clave en términos geopolíticos y económicos.
El decreto fue rubricado en el Palacio de Planalto, de Brasilia, en una ceremonia que reunió a funcionarios del Gobierno y legisladores. De acuerdo con lo establecido, el acuerdo comenzará a regir de manera gradual desde el 1 de mayo, bajo un esquema de reducción escalonada de aranceles que impactará en el comercio bilateral entre ambos bloques.
Durante el acto, Lula reivindicó el proceso de negociación que llevó más de dos décadas y subrayó la importancia del acuerdo para el posicionamiento internacional de Brasil y del Mercosur. “Este acuerdo se hizo a hierro, sudor y sangre, porque hay muchos intereses que intentan impedir que Brasil crezca y dispute espacio. Llega en un momento muy importante, al reforzar la idea consagrada del multilateralismo”, expresó el mandatario.
Um momento histÃ³rico para o Brasil e o Mercosul. Assinamos hoje, apÃ³s 25 anos de negociaÃ§Ã£o, o decreto de promulgaÃ§Ã£o do acordo Mercosul-UniÃ£o Europeia. Com isso, concluÃmos formalmente a ratificaÃ§Ã£o do tratado pelo Brasil.— Lula (@LulaOficial) April 28, 2026
A partir de 1Âº de maio, Mercosul e UniÃ£o Europeiaâ¦ pic.twitter.com/lM2XVVcWYT
En esa línea, el presidente brasileño también vinculó la concreción del tratado con el contexto global y cuestionó decisiones adoptadas por otras potencias. “Después de que (Trump) tomó las medidas que tomó, practicando gravámenes de forma unilateral contra el mundo entero, la respuesta que la Unión Europea y Brasil le dieron al mundo es que no existe nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia, en el multilateralismo y en la relación cordial entre las naciones”, afirmó.
El acuerdo, firmado el 17 de enero tras más de 25 años de negociaciones, prevé la eliminación o reducción de aranceles sobre más del 90% del intercambio comercial. La iniciativa conectará a un mercado de más de 700 millones de personas entre el Mercosur y la Unión Europea, y podría servir como antecedente para futuras negociaciones comerciales con otros socios internacionales.