El Gobierno celebró la ratificación del acuerdo Mercosur-UE: "Una oportunidad para promover el desarrollo económico"

El Senado de la Nación Argentina aprobó este jueves la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado que había sido firmado por el gobierno de Javier Milei y remitido al Congreso para su correspondiente validación legislativa.
La iniciativa obtuvo un amplio respaldo en la Cámara alta: 69 senadores votaron a favor y tres lo hicieron en contra. El entendimiento comercial, que fue objeto de negociaciones durante 26 años a través de distintas administraciones, había sido finalmente suscripto por el Poder Ejecutivo nacional. Con esta decisión, el Parlamento argentino se convirtió en el segundo en darle luz verde al acuerdo, después de que la Cámara de Diputados de Uruguay lo aprobara horas antes con 91 votos positivos y dos negativos.
Desde el Gobierno destacaron el alcance del tratado a través de un comunicado oficial. “El Acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados”, aseguró el texto difundido por la administración nacional.
La Oficina del Presidente de la República Argentina también celebró la votación mediante un mensaje en redes sociales. “Es un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica como uno de los principales bloques económicos del mundo”, expresaron.
En esa misma línea, el oficialismo subrayó que la sanción parlamentaria “reafirma la decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo”.
Además, el comunicado agregó: “Este acuerdo representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.
Según el documento oficial, el tratado permitirá profundizar la relación internacional en beneficio de todas las partes involucradas.
Por último, Milei agradeció a los senadores que acompañaron la aprobación y manifestó su expectativa de que los congresos de los demás países miembros también avancen con la ratificación. “La Argentina reafirma así su compromiso con la integración, el desarrollo y la construcción de un futuro de mayor crecimiento y oportunidades para los argentinos”, concluyó.