El Gobierno celebró la ratificación del acuerdo Mercosur-UE: "Una oportunidad para promover el desarrollo económico"

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo en la Cámara alta: 69 senadores votaron a favor y tres lo hicieron en contra. El entendimiento comercial, que fue objeto de negociaciones durante 26 años a través de distintas administraciones, había sido finalmente suscripto por el Poder Ejecutivo nacional. Con esta decisión, el Parlamento argentino se convirtió en el segundo en darle luz verde al acuerdo, después de que la Cámara de Diputados de Uruguay lo aprobara horas antes con 91 votos positivos y dos negativos.