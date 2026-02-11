El acuerdo Unión Europea-Mercosur: salvaguardas para agricultores

La Comisión Europea abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es inferior en al menos un 5% al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de las importaciones aumenta en más de un 5%. También podrá subir los aranceles en el caso de perjuicio grave. Además se compromete a investigar si un Estado europeo lo solicita y existe un riesgo para su agricultura.