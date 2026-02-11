Secciones
El acuerdo Unión Europea-Mercosur: salvaguardas para agricultores
11 Febrero 2026

El Parlamento Europeo adoptó salvaguardias para proteger a los agricultores frente al posible impacto del acuerdo comercial con los países del Mercosur. Esta cláusula fue aprobada en Estrasburgo por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones.

Para productos como la carne de res, las aves de corral o el azúcar, estas medidas de protección aportan “respuestas a las preocupaciones legítimas de los agricultores” europeos, aseguró el eurodiputado conservador español Gabriel Mato.

Mercosur-UE: el acuerdo de libre comercio ingresó a la Cámara de Diputados para su ratificación

Mercosur-UE: el acuerdo de libre comercio ingresó a la Cámara de Diputados para su ratificación

La Comisión Europea abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es inferior en al menos un 5% al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de las importaciones aumenta en más de un 5%. También podrá subir los aranceles en el caso de perjuicio grave. Además se compromete a investigar si un Estado europeo lo solicita y existe un riesgo para su agricultura.

El Parlamento Europeo ha congelado la ratificación del acuerdo con el Mercosur, combatido por los sindicatos agrícolas, durante al menos año y medio.

