El acuerdo Unión Europea-Mercosur: salvaguardas para agricultores

El Parlamento Europeo adoptó salvaguardias para proteger a los agricultores frente al posible impacto del acuerdo comercial con los países del Mercosur. Esta cláusula fue aprobada en Estrasburgo por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones.
Para productos como la carne de res, las aves de corral o el azúcar, estas medidas de protección aportan “respuestas a las preocupaciones legítimas de los agricultores” europeos, aseguró el eurodiputado conservador español Gabriel Mato.
La Comisión Europea abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es inferior en al menos un 5% al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de las importaciones aumenta en más de un 5%. También podrá subir los aranceles en el caso de perjuicio grave. Además se compromete a investigar si un Estado europeo lo solicita y existe un riesgo para su agricultura.
El Parlamento Europeo ha congelado la ratificación del acuerdo con el Mercosur, combatido por los sindicatos agrícolas, durante al menos año y medio.