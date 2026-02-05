Mercosur-UE: el acuerdo de libre comercio ingresó a la Cámara de Diputados para su ratificación

El Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó este jueves a la Cámara de Diputados, donde la Mesa de Entradas comenzó a procesar el extenso documento, que supera las 5.000 páginas.
Se trata de un paso administrativo indispensable para habilitar el tratamiento legislativo del pacto internacional firmado el pasado 17 de enero.
De acuerdo con el cronograma previsto, las comisiones de Relaciones Exteriores y del Mercosur quedarían conformadas el próximo martes. En ese marco, los bloques dialoguistas y aliados deberán remitir los nombres de sus representantes antes del cierre del viernes. El oficialismo apunta a acelerar los plazos con el objetivo de lograr un dictamen favorable y llevar la iniciativa al recinto lo antes posible.
Funcionarios y analistas señalan que el acuerdo podría conformar un espacio económico integrado por unos 700 millones de personas, con incidencia directa en el Producto Bruto Interno mundial. Desde la Casa Rosada aseguran que la iniciativa contribuirá a “generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible” en todo el país. En el escenario del comercio global, este bloque representa aproximadamente el 35% del intercambio de bienes y servicios.
Sin embargo, la bancada de Unión por la Patria expresó reparos sobre los posibles efectos del tratado y propuso crear una comisión bicameral de seguimiento. La intención es evaluar el impacto real en la industria nacional antes de la votación final en el hemiciclo, mediante un análisis detallado de los capítulos técnicos para evitar eventuales perjuicios en sectores productivos sensibles. En paralelo, La Libertad Avanza se muestra confiada en reunir la mayoría necesaria junto a sus habituales aliados parlamentarios para aprobar el acuerdo.
La hoja de ruta del oficialismo prevé avanzar en simultáneo con otros proyectos relevantes, como la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral, aunque la estrategia contempla priorizar el tratamiento de un tema central por semana, según consignó el sitio Parlamentario.com.