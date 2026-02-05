Mercosur-UE: el acuerdo de libre comercio ingresó a la Cámara de Diputados para su ratificación

Sin embargo, la bancada de Unión por la Patria expresó reparos sobre los posibles efectos del tratado y propuso crear una comisión bicameral de seguimiento. La intención es evaluar el impacto real en la industria nacional antes de la votación final en el hemiciclo, mediante un análisis detallado de los capítulos técnicos para evitar eventuales perjuicios en sectores productivos sensibles. En paralelo, La Libertad Avanza se muestra confiada en reunir la mayoría necesaria junto a sus habituales aliados parlamentarios para aprobar el acuerdo.