Secciones
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Con 69 votos afirmativos y tres negativos, la Cámara alta avaló el tratado que fue negociado por distintos gobiernos a lo largo de 26 años y finalmente suscripto por el Ejecutivo nacional.

SENADO. El acuerdo entre el Mercosur y la UE obtuvo más de 60 votos afirmativos. SENADO. El acuerdo entre el Mercosur y la UE obtuvo más de 60 votos afirmativos.
Hace 1 Hs

El Senado de la Nación dio este jueves un paso clave al aprobar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), firmado por el gobierno de Javier Milei y enviado al Congreso para su validación legislativa.

Con 69 votos afirmativos y tres negativos, la Cámara alta avaló el tratado que fue negociado por distintos gobiernos a lo largo de 26 años y finalmente suscripto por el Ejecutivo nacional. De este modo, el Parlamento argentino se convirtió en el segundo en ratificarlo, luego de que la Cámara de Diputados de Uruguay lo hiciera horas antes con 91 votos a favor y dos en contra.

Durante la sesión, no faltaron las advertencias y pedidos de medidas complementarias. El senador peronista Jorge Capitanich solicitó “medidas complementarias” al acuerdo, mientras que su compañero de bancada, Marcelo Lewandowski, sostuvo que el tratado comercial “solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino” e “industrializar” la producción. 

En la misma línea, el jefe del bloque Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, consideró que aun con la aprobación, “nada se logrará si no se logra una política de desarrollo federal”.

El cierre del debate estuvo a cargo del titular del bloque Justicialista, José Mayans, y de su par de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “Estamos planteando recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo. Un país que vuelve a ser mirado, escuchado y tenido en cuenta”, celebró la exministra al defender la iniciativa.

Bullrich definió además la firma del tratado como “una etapa que se había cerrado y se vuelve a abrir”, al destacar el impacto que, según su visión, tendrá en la inserción internacional del país.

Mercosur-UE: siete claves del histórico acuerdo

Entre los puntos centrales del tratado se destacan:

- Eliminación inmediata de aranceles: para numerosos productos clave de la canasta exportadora argentina, como harina y porotos de soja, maní, frutas frescas, legumbres y productos pesqueros.

- Desgravación arancelaria gradual: en bienes como aceites vegetales, preparaciones alimenticias, vinos y alimentos procesados, con plazos que van de cuatro a diez años.

- Cambios en los derechos de exportación (DEX): desde el tercer año de vigencia del acuerdo comercial interino, la Argentina dejará de aplicar retenciones a la mayoría de las exportaciones con destino a la UE.

- Cuotas para productos sensibles: se establecen cupos arancelarios para carnes (bovina, porcina y aviar), arroz, maíz, miel, quesos y leche en polvo, asignados al Mercosur en su conjunto.

- Alineamiento regulatorio e institucional: el acuerdo incorpora disciplinas en áreas poco desarrolladas hasta ahora en el Mercosur, como facilitación comercial, procedimientos aduaneros, servicios, compras públicas y propiedad intelectual.

- Previsibilidad sanitaria y fitosanitaria: se fijan reglas claras y estables para el acceso de productos argentinos al mercado europeo, reduciendo la discrecionalidad en controles sanitarios.

- Límites a las restricciones al comercio: el tratado ratifica la prohibición de restricciones cuantitativas y fija límites al uso de licencias de importación y exportación.

Temas TucumánBuenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaJorge CapitanichPatricia BullrichJosé Mayans
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Axel Kicillof y un mensaje a la interna del PJ: “Tenemos una urgencia, hay que sumar sectores”

Axel Kicillof y un mensaje a la interna del PJ: “Tenemos una urgencia, hay que sumar sectores”

Semana clave en el Senado: el oficialismo busca sancionar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad

Semana clave en el Senado: el oficialismo busca sancionar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad

Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: el Gobierno mide fuerzas para quedarse con leyes clave

Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: el Gobierno mide fuerzas para quedarse con leyes clave

Mirá en vivo la sesión en el Senado en la que tratarán la modificación de la Ley de Glaciares

Mirá en vivo la sesión en el Senado en la que tratarán la modificación de la Ley de Glaciares

Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”
2

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos
3

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja: los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial
4

"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Lengua Floja": los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada
5

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”
6

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Más Noticias
Chahla viajó de urgencia y el Concejo no renovó la mesa de autoridades

Chahla viajó de urgencia y el Concejo no renovó la mesa de autoridades

El Gobierno oficializó un bono de $70.000 para los jubilados: ¿quiénes podrán cobrarlo?

El Gobierno oficializó un bono de $70.000 para los jubilados: ¿quiénes podrán cobrarlo?

Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja: los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Lengua Floja": los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

El dueño de Neumen ratificó que hubo precios excesivos, pero lanzó una advertencia a Milei

El dueño de Neumen ratificó que hubo "precios excesivos", pero lanzó una advertencia a Milei

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Comienza el paro de controladores aéreos: cuáles son los vuelos que se verán afectados

Comienza el paro de controladores aéreos: cuáles son los vuelos que se verán afectados

La Provincia retoma hoy las negociaciones salariales con los docentes

La Provincia retoma hoy las negociaciones salariales con los docentes

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Comentarios