El Senado convirtió en ley el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Con 69 votos afirmativos y tres negativos, la Cámara alta avaló el tratado que fue negociado por distintos gobiernos a lo largo de 26 años y finalmente suscripto por el Ejecutivo nacional. De este modo, el Parlamento argentino se convirtió en el segundo en ratificarlo, luego de que la Cámara de Diputados de Uruguay lo hiciera horas antes con 91 votos a favor y dos en contra.