El Senado convirtió en ley el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El Senado de la Nación dio este jueves un paso clave al aprobar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), firmado por el gobierno de Javier Milei y enviado al Congreso para su validación legislativa.
Con 69 votos afirmativos y tres negativos, la Cámara alta avaló el tratado que fue negociado por distintos gobiernos a lo largo de 26 años y finalmente suscripto por el Ejecutivo nacional. De este modo, el Parlamento argentino se convirtió en el segundo en ratificarlo, luego de que la Cámara de Diputados de Uruguay lo hiciera horas antes con 91 votos a favor y dos en contra.
Durante la sesión, no faltaron las advertencias y pedidos de medidas complementarias. El senador peronista Jorge Capitanich solicitó “medidas complementarias” al acuerdo, mientras que su compañero de bancada, Marcelo Lewandowski, sostuvo que el tratado comercial “solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino” e “industrializar” la producción.
En la misma línea, el jefe del bloque Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, consideró que aun con la aprobación, “nada se logrará si no se logra una política de desarrollo federal”.
El cierre del debate estuvo a cargo del titular del bloque Justicialista, José Mayans, y de su par de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “Estamos planteando recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo. Un país que vuelve a ser mirado, escuchado y tenido en cuenta”, celebró la exministra al defender la iniciativa.
Bullrich definió además la firma del tratado como “una etapa que se había cerrado y se vuelve a abrir”, al destacar el impacto que, según su visión, tendrá en la inserción internacional del país.
Mercosur-UE: siete claves del histórico acuerdo
Entre los puntos centrales del tratado se destacan:
- Eliminación inmediata de aranceles: para numerosos productos clave de la canasta exportadora argentina, como harina y porotos de soja, maní, frutas frescas, legumbres y productos pesqueros.
- Desgravación arancelaria gradual: en bienes como aceites vegetales, preparaciones alimenticias, vinos y alimentos procesados, con plazos que van de cuatro a diez años.
- Cambios en los derechos de exportación (DEX): desde el tercer año de vigencia del acuerdo comercial interino, la Argentina dejará de aplicar retenciones a la mayoría de las exportaciones con destino a la UE.
- Cuotas para productos sensibles: se establecen cupos arancelarios para carnes (bovina, porcina y aviar), arroz, maíz, miel, quesos y leche en polvo, asignados al Mercosur en su conjunto.
- Alineamiento regulatorio e institucional: el acuerdo incorpora disciplinas en áreas poco desarrolladas hasta ahora en el Mercosur, como facilitación comercial, procedimientos aduaneros, servicios, compras públicas y propiedad intelectual.
- Previsibilidad sanitaria y fitosanitaria: se fijan reglas claras y estables para el acceso de productos argentinos al mercado europeo, reduciendo la discrecionalidad en controles sanitarios.
- Límites a las restricciones al comercio: el tratado ratifica la prohibición de restricciones cuantitativas y fija límites al uso de licencias de importación y exportación.